Четверг, 20 апреля 2017

В Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону на повторном рассмотрении дела основного фигуранта первого (севастопольского) дела крымских мусульман Руслана Зейтуллаева прокурор потребовал для него 17 лет лишения свободы. Об этом сообщает адвокат Эдем Семедляев.

В суд Зейтуллаева, 18-й день держащего голодовку, доставили в сопровождении фельдшера. “Адвокаты уговаривали бросить голодовку, но Руслан отказался до вынесения приговора. Эмиль Курбединов напомнил о письме (Андрея) Сахарова Мустафе Джемилеву во время голодовки. “Готов буду бросить, если не смогу читать намаз, если будут обмороки, например. Но я ни одного еще не пропустил”, – ответил Руслан. В СИЗО его уговаривают бросить голодовку три раза в день”, – написал журналист Антон Наумлюк.

“Состояние Зейтуллаева удовлетворительное, медицинских противопоказаний для участия в судебном заседании нет, вес составляет 55 килограмм, диагноз – элементарное голодание”, – цитирует журналист справку медслужбы СИЗО. “Участвовать в прениях, которые начались сегодня, Руслан уже не может, не хватает сил, будет произносить последнее слово. Суд разрешил говорить сидя”, – отметил Наумлюк.

В четверг украинские деятели культуры и политики начали онлайн-акцию в поддержку Зейтуллаева. В ней приняли участи писатели Оксана Забужко, Сергей Жадан и Андрей Курков, певец Иван Леньо, директор Института национальной памяти Владимир Вятрович, советские диссиденты Мустафа Джемилев и Иосиф Зисельс, бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев.

4 апреля на очередном заседании суда Зейтуллаев объявил голодовку. Политзек выдвинул три требования. Первое – прекращение преследования всех крымских татар по делам об экстремизме и терроризме, а также по “делу 26 февраля”. Второе – обеспечение доступа представителей МИД Украины к нему в ростовский СИЗО-1. Третье – отмена приговоров трем другим фигурантам севастопольского дела мусульман: Нури (Юрию) Примову, Рустему Ваитову и Ферату Сайфуллаеву, – которые уже отбывают сроки в колониях. Политзек подчеркнул, что их преследуют исключительно по национальному и религиозному признаку. Режим голодовки Зейтуллаева несколько мягче общепринятого: политзек пьет не только воду, но и чай без сахара.

14 апреля во время заседания Зейтуллаеву вызывали скорую помощь. После этого судьи по собственной инициативе допросили фельдшера, которая осматривала голодающего. К тому времени политзек потерял 6,2 килограмма веса и не мог говорить стоя.

Ни одно из требований голодовки до сих пор не выполнено. Украинские консулы упорно пытаются получить разрешение на встречу с Зейтуллаевым в СИЗО, однако российская сторона такого разрешения не дает.

31-летний Зейтуллаев – рабочий-строитель из села Орлиное в черте аннексированного Севастополя. Он был арестован 23 января 2015 года. Политзеку вменена часть 1 статьи 205.5 российского УК (организация деятельности террористической организации), предусматривающая срок от 15 лет до пожизненного.

Согласно фабуле дела, которое вел крымский главк ФСБ, в марте 2014 года Зейтуллаев организовал в селах Орлиное, Тыловое и Штурмовое Балаклавского района Севастополя, а также в других частях города ячейку “Хизб ут-тахрир” для создания в Севастополе Крымского вилаята как административной единицы всемирного халифата. Как утверждается, от Примова, Ваитова и Сайфуллаева он требовал вести пропаганду идей “Хизб ут-тахрир”, вербовать новых членов, а в дальнейшем – организовывать собственные подразделения этой структуры.

Все четверо политзеков на следствии отказались от дачи показаний. Зейтуллаев не стал давать показания также во время первого процесса.

В прениях сторон прокурор требовал для Зейтуллаева 17 лет строгого режима, для Сайфуллаева – 8 лет общего, для Примова и Ваитова – 7 лет общего режима. В отличие от основного фигуранта, остальным троим вменялась часть 2 статьи 205.5 кодекса (участие в деятельности террористической организации), которая в редакции, действовавшей на момент инкриминированных им эпизодов, предусматривает от 5 до 10 лет колонии.

Приговор фигурантам дела вынесла 7 сентября 2016 года коллегия СКОВСа под председательством Вячеслава Корсакова. Судьи переквалифицировали обвинение Зейтуллаеву с части 1 статьи 205.5 на часть 2 и дали ему семь лет общего режима. Остальные трое политзеков получили минимальные сроки, предусмотренные кодексом.

Никто из подсудимых не признал вину. Выступая с последним словом, они заявили о политической мотивированности дела.

Прокуратура обжаловала приговор Зейтуллаеву. Представление ведомства было рассмотрено 27 декабря 2016-го одновременно с апелляционной жалобой защиты. Коллегия Верховного суда в составе Игоря Крупнова, Александра Замашнюка и Сергея Сокерина отменила приговор основному фигуранту и подтвердила решения в отношении трех остальных.

В последнем слове на слушаниях в ВС Зейтуллаев подчеркнул: “Меня судят за мои мысли. Я их не поменяю и буду считать, что я прав. Никакой я не террорист, это ложь. Я мусульманин, крымский татарин, поэтому меня преследуют”.

Слушания по существу дела в рамках повторного процесса Зейтуллаева открылись 13 февраля. Обвинение поддерживает тот же прокурор, что и в первом процессе.