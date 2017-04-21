Пятница, 21 апреля 2017

Ремонт с модернизацией авианесущего крейсера “Адмирал Кузнецов” обойдется почти 40 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Работы будет проводить ОАО “Центр судоремонта “Звездочка”. “В сентябре “Звездочка” подпишет с флотом контракт на второй этап ремонта с модернизацией “Адмирала Кузнецова”. Цена сделки уже согласована – это почти 40 миллиардов рублей. Работы начнутся в том же месяце на 35-м судоремонтном заводе в Росляково под Мурманском”, – сказал источник.

Предполагается, что работы будут продолжаться три года и несколько месяцев. Их планируют завершить в четвертом квартале 2020 года.

“Во время ремонта и модернизации на авианесущем крейсере его ракетный комплекс “Гранит” будет заменен на ракетный комплекс “Калибр-НК”, – рассказал источник. Универсальные вертикальные пусковые установки комплекса унифицированы также под запуск сверхзвуковых крылатых ракет “Оникс” и гиперзвуковых “Циркон”.

Во время модернизации на корабле отремонтируют всю электромеханическую часть, включая главную двигательную установку. Также будет модернизирован взлетно-посадочный комплекс. Авиагруппа крейсера останется смешанной, в ее состав по-прежнему будут входить тяжелые истребители Су-33 и легкие МиГ-29К/КУБ.

17 марта источники сообщили, что ремонт “Адмирала Кузнецова”, вернувшегося в феврале из боевого похода к берегам Сирии, может занять около пяти лет и обойтись государству более чем в 20 миллиардов рублей. Накануне о необходимости отправки крейсера на ремонт заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Поиего словам, в ходе дефектации необходимо будет определить состояние корабля, его отдельных агрегатов, силовой установки. Рогозин напомнил, что до похода в Сирию была быстро решена задача подготовки корабля, проводились “работы по ремонту арсенала, созданию систем, совмещающих корабль с новым авиакрылом”. Теперь же надо будет восстановить систему ударного вооружения и провести дополнительные ремонты.

Ранее стало известно, что на сирийский поход “Кузнецова” и кораблей сопровождения Россия потратила от 7,5 до 10 миллиардов рублей. Как подсчитал РБК, в стоимость похода вошли расходы на питание, топливо, боевые вылеты, стоимость потерянных палубных истребителей и “боевые” надбавки. Реальная стоимость похода может оказаться больше, так как данные об использовании подводного флота и вооружения группы кораблей в ходе операции не были опубликованы военным ведомством.

Поход в Средиземноморье “Адмирал Кузнецов” начал 15 октября 2016 года. 15 ноября авиакрыло “Адмирала Кузнецова” нанесло первые удары по Сирии. За время ближневосточного похода авианосец потерял два самолета. 14 ноября истребитель МиГ-29 потерпел крушение при заходе на посадку. Пилот спрыгнул с парашютом. 5 декабря истребитель Су-33 при посадке выкатился с палубы и рухнул в воду. Летчик катапультировался.