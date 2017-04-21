Пятница, 21 апреля 2017

Главный военный прокурор Сергей Фридинский подал в отставку по выслуге лет. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на источник в Совете Федерации.

По словам источника, Совфед рассмотрит этот вопрос на заседании 26 апреля. Накануне, 25 апреля, его предварительно обсудят комитеты по конституционному законодательству и по обороне и безопасности. Обсуждение пройдет в закрытом режиме.

Представлений о назначении нового главного военного прокурора в Совет Федерации пока не поступало.

По Конституции в ведении верхней палаты парламента находится назначение и освобождение от должности генерального прокурора и его заместителей, в том числе главного военного прокурора.

Фридинский родился в 1958 году в Куйбышеве. В 1980 году окончил военно-юридический факультет Военного института по специальности “юрист”. Должность главного военного прокурора занимает с 2006 года.

В сентябре прошлого года “Росбалт” сообщал, что Главная военная прокуратура будет ликвидирована с 1 января 2017 года. “Было сочтено, что это неправильно, когда главное надзорное ведомство за соблюдением законности в Вооруженных силах одновременно стоит “на довольствии” у Минобороны”, – рассказал источник издания. По его словам, вопрос о полном разделении ГВП и Минобороны поднимался в 2015 году, но тогда его отложили на некоторое время. Теперь же, как заявил собеседник агентства, принято окончательное решение.

Однако источник Интерфакса сообщил, что Главная военная прокуратура не ликвидируется, а будет изменен лишь порядок ее финансирования. “С 1 января следующего года Генпрокуратура будет возмещать расходы Минобороны по финансированию и материально-техническому обеспечению ГВП, – отметил источник. – Никто с военных прокуроров погоны снимать не собирается”.

Никаких изменений в подчиненности и структуре ГВП не произошло.