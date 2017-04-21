Пятница, 21 апреля 2017

В Ставропольском крае убиты два предполагаемых боевика “Исламского государства”. Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете, сообщает ТАСС.

“При проведении комплекса мероприятий, направленных на пресечение деятельности на Ставрополье так называемой спящей бандитской ячейки, присягнувшей международной террористической организации ИГИЛ (устаревшее название ИГ. – Ред), вчера около 23:00 на проселочной дороге в районе населенного пункта Усть-Невинский Кочубеевского района сотрудники органов безопасности предприняли попытку остановить автомобиль “Лада Приора”, в котором передвигались бандиты. Однако находившиеся в машине лица открыли огонь из автоматического оружия и попытались скрыться. Ответным огнем двое бандитов были нейтрализованы”, – сообщили в НАК.

“Бандиты предварительно опознаны: один из них являлся главарем данной ячейки, прошедшим подготовку в лагерях ИГИЛ и прибывшим в Россию для совершения терактов, другой – ее активным членом, – говорится в сообщении. – Органы безопасности располагают данными о том, что указанные бандиты вынашивали намерение совершить ряд преступлений террористической направленности, в том числе убийства религиозных деятелей и других гражданских лиц”. На месте боестолкновения обнаружены автомат, боеприпасы к нему, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства”.

“В доме, где проживал один из бандитов, найдены гранаты, готовое к использованию СВУ, начиненное поражающими элементами, травматический пистолет, атрибутика ИГИЛ и религиозно-экстремистская литература, – отметили в НАК. – Взрывотехники ФСБ обезвредили обнаруженные взрывоопасные предметы”.

“Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет”, – заявили в комитете.

В среду в ФСБ заявили, что во Владимирской области были убиты два гражданина Таджикистана 26 и 30 лет. Утверждалось, что они “состояли на связи у вербовщиков международных террористических организаций, проявляли интерес к технологии изготовления СВУ и выражали готовность к совершению террористических актов на территории России”, а при попытке задержания “оказали активное вооруженное сопротивление”. На месте боя, утверждала спецслужба, найдены автомат Калашникова, пистолет Макарова и компоненты для изготовления бомбы. Судя по видео, которое распространили силовики, среди этих компонентов были сахар, аммиачная селитра, отбеливатель “Бос”, электролит и ацетон.

На следующий день Life сообщил, будто в коттедже, где произошел бой, был временный склад оружия и самодельных бомб. Убитые же, заявил телеканал, готовили “расстрел толпы по парижскому сценарию на 9 Мая, а также подрывы во время майских праздников во Владимирской и в Московской областях”.