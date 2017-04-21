Пятница, 21 апреля 2017

Чиновники из региональных министерств образования запрещают школьникам и их наставникам приезжать на церемонию награждения победителей конкурса “Человек в истории. Россия – ХХ век”. Об этом сообщается на сайте “Международного Мемориала”, организатора конкурса.

“Представители министерств ссылались на звонки чиновников из Москвы из Министерства образования России, в ультимативном порядке требовавших запретить учителям и ученикам ехать в Москву на церемонию награждения победителей конкурса. Они объясняли это тем, что “Мемориал” является запрещенной в России организацией”.

При этом распоряжения отдавались устно и директорам только тех школ, в которых учились победители, подчеркивается в сообщении. Однако список работ-победителей не был опубликован. “Утечка информации связана, по всей видимости, со взломом электронной почты организаторов”, – считают в “Мемориале”.

Первый замминистра образования Валентина Переверзева заявила “Мемориалу”, что никакого запрета участвовать в церемонии награждения от ведомства не исходило. “Означает ли происшедшее, что руководители региональных министерств образования стали жертвой намеренной дезинформации, а может быть, собственной перестраховки – этот вопрос пока остается открытым”, – говорится в сообщении.

Кроме того, менее чем за две недели до церемонии награждения ООО “Телеграф” без объяснения причин разорвало договор об аренде зала для церемонии, заключенный и оплаченный в декабре 2016 года. “Руководство компании прислало письмо, где говорится о “невозможности согласования” этого мероприятия”, – сообщили в “Мемориале”. В итоге церемония состоится в театре “У Никитских ворот” 26 апреля.

В “Мемориале” отмечают, что за 18 лет в конкурсе приняли участие более 40 тысяч школьников из всех регионов России. Помимо “Мемориала”, конкурс учредили Международный фонд имени Лихачева и Союз краеведов России. На поддержку конкурса неоднократно, в том числе и в этом году, выделялись президентские гранты.

28 апреля прошлого года члены Национально-освободительного движения напали на участников церемонии награждения победителей школьного конкурса “Человек в истории. Россия – ХХ век”. Около 20 человек в советской военной форме и с георгиевскими лентами пришли к Дому кино, выкрикивая “Фашисты!” и “Национал-предатели!”. Детей, участвующих в конкурсе, а также гостей церемонии, закидали яйцами. Неизвестный облил зеленкой писателя Людмилу Улицкую. Учительниц, пришедших на конкурс, нодовцы обзывали “подстилками” и “либеральными шлюхами”.

Полиция долгое время не вмешивалась в происходящее, но позже задержала одного из нападавших. На задержанного составили административный протокол по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал “безобразием” нападение на Улицкую и других участников конкурса “Мемориала”. “Это хулиганство, это безобразие, – сказал Песков. – Те, кто прикрывается георгиевской ленточкой, дискредитируют георгиевскую ленточку, хотя вряд ли такие элементы могут ее дискредитировать. Безусловно, это абсолютно неприемлемо”.

Общество “Мемориал” потребовало возбудить уголовное дело против напавших на участников и гостей церемонии. Правозащитники также потребовали провести служебное расследование в отношении сотрудников полиции, которые не пытались помешать нападавшим. “Мы не касаемся здесь вопроса о согласованности или несогласованности с властями этой публичной акции у дверей Дома кино. Мы обращаем Ваше внимание на другое обстоятельство. Рядом с хулиганами в течение всего времени находились сотрудники полиции, которые не пресекали их оскорбительные выходки. Главное – они не предприняли ничего, чтобы обеспечить физическую безопасность проходящих в Дом кино школьников и взрослых”, – говорилось в заявлении на имя начальника главного управления МВД по Москве Анатолия Якунина.