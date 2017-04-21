Пятница, 21 апреля 2017

В США на 89 году жизни скончался общественный деятель, правозащитник, журналист, писатель Вадим Белоцерковский, сообщает CIVITAS. Две недели назад Белоцерковский был госпитализирован с острой болью, ему диагностировали рак поджелудочной железы

Белоцерковский родился в 1928 году в семье известного советского драматурга Билль-Белоцерковского. Он участвовал в диссидентском движении, был единомышленником и соратником академика Андрея Сахарова.

В 1972 году Белоцерковский эмигрировал из СССР. Он работал комментатором на радиостанции “Свобода” в Нью-Йорке и Мюнхене. Белоцерковский опубликовал на русском и нескольких европейских языках книги и статьи, посвященные теории синтеза социализма и капитализма, а также по политическим, социологическим и национальным вопросам. Он также разрабатывал экономическую теорию кооперативного строя.

С начала перестройки Белоцерковский стал часто приезжать в Россию. Он принимал активное участие в формировании независимых профсоюзов, участвовал в общественном движении “За права человека”, выступал за прекращение войны в Чечне.

В 2006 году Белоцерковский за личные заслуги получил гражданство США и переехал жить в эту страну. Он вел длительную переписку с президентом Бараком Обамой и получил от него приглашение на личную встречу. Однако она не состоялась из-за состояния здоровья Белоцерковского.

Белоцерковский много писал о российских проблемах. Ряд его статей был опубликован на “Гранях”.

В 2013 году за публикацию статьи “Луговой – лицо КГБ” МВД России возбудило в отношении Белоцерковского уголовное дела о клевете по заявлению депутата Госдумы Андрея Лугового. В знак протеста Белоцерковский отказался от российского гражданства.