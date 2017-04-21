Пятница, 21 апреля 2017

Директор Государственного музея-памятника “Исаакиевский собор” Николай Буров попросил освободить его от занимаемой должности с 1 июня. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

“Сегодня он был на приеме у губернатора и попросил об отставке. В качестве причины Николай Витальевич указал состояние здоровья”, – сказал источник. Он отметил, что 6 июня у Бурова истекает годовой контракт с комитетом по культуре Петербурга.

Сам Буров, а также представители комитета по культуре отказались комментировать эту информацию.

До этого Буров в интервью агентству допускал свой уход из музея на фоне ситуации с передачей Исаакиевского собора Русской православной церкви.

“У оппонентов есть цель – вывести меня из оборота. Из оборота я и сам выйду, я уже не мальчик. Те методы, которыми они пользуются, доводы, которые они приводят, иногда смешны, иногда недобросовестны, – заявил директор музея. – Наверное, за 45 лет своей профессиональной жизни народный артист России, профессор двух институтов, автор пяти монографий и концертирующий артист мог собрать некоторое количество денег, чтобы отложить на старость”.

Буров с 1978 по 2005 годы служил в Александринском театре. В 2001 году ему было присвоено звание Народного артиста. В 2005-2008 годах возглавлял комитет по культуре Петербурга. С 2008 года – директор ГМП “Исаакиевский собор”.

Согласно распоряжению комитета имущественных отношений Петербурга от 30 декабря Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ сроком на 49 лет. О передаче здания собора, в котором сейчас расположен музей, в январе говорили как об уже решенном вопросе. Однако в середине февраля процесс был приостановлен, когда в СМИ появилась информация, что губернатор города Георгий Полтавченко не согласовал этот шаг с Владимиром Путиным.

В январе – феврале в Петербурге прошел целый ряд протестных акций, в том числе несогласованных, против передачи здания клирикам.

28 марта городской избирком зарегистрировал инициативную группу по проведению референдума о судьбе Исаакия. На голосование предполагается вынести следующий вопрос: “Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга Исаакиевский собор, Спас на Крови и Петропавловский собор должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?”.

Теперь решение избиркома должно быть утверждено городским заксобранием. Если депутаты проголосуют за, инициативной группе предстоит за месяц собрать в поддержку своей идеи подписи как минимум 2 процентов избирателей – 75 тысяч человек. После этого назначат день голосования.

12 апреля СМИ сообщали, что Исаакий будет передан РПЦ 12 июля, в день апостолов Петра и Павла, а освящать собор приедет патриарх Кирилл. Источники, близкие к РПЦ и Минкульту, отмечали, что передачу собора действительно могут приурочить к церковному или церковно-государственному празднику. Но конкретная дата пока не определена, а лишь обсуждается в администрации Петербурга.