Пятница, 21 апреля 2017

В США предъявили обвинения по восьми пунктам гражданину России Петру Левашову, которого подозревают во взломе тысяч компьютеров для хищения личных данных пользователей. Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.

“Большое жюри федерального суда в городе Бриджпорт, штат Коннектикут, вынесло обвинительный акт гражданину России по восьми пунктам, связанным с многочисленными преступлениями в связи с предполагаемым управлением ботнетом Kelihos – глобальной сетью из десятков тысяч зараженных компьютеров, которые он, как утверждается, использовал для осуществления вредоностных действий, в том числе сбора данных для входа в систему, массовой рассылка спам-сообщений, а также установки “программ-вымогателей” и других вредоносных программ”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что 36-летнему Петру Левашову, также известному как Петр Севера и Сергей Астахов, были предъявлены обвинения по эпизодам намеренного причинения ущерба защищенному компьютеру, получения доступа к защищенным компьютерам в результате мошеннических действий, мошенничества с использованием электронных средств коммуникации, угрозы нанесения ущерба защищенному компьютеру, хищения персональных данных с отягчающими обстоятельствами, преступного сговора, а также двум фактам махинаций с электронной почтой.

Расследование ведут подразделения ФБР Нью-Хейвена и Анкориджа. Обвинение поддерживают помощники прокурора США Ванесса Ричардс и Дэвид Хуан. При этом в сообщении не упоминается о связи Левашова с кибератаками на американскую избирательную систему.

Минюст США будет добиваться экстрадиции Левашова из Испании.

7 апреля испанская полиция задержала Левашова в съемной квартире в Барселоне, где он отдыхал с семьей. Как заявила RT его жена Мария, полицейские пояснили, что арест связан с хакерскими атаками с целью повлиять на выборы в США.

В пятницу федеральный суд в Сиэтле приговорил к 27 годам лишения свободы обвиняемого в кибермошенничестве Романа Селезнева, сына депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева. 5 июля 2014 года Селезнев-младший был арестован американскими агентами в аэропорту мальдивской столицы Мале. Его обвинили в кибермошенничестве и хищении данных банковских реквизитов. В прокуратуре США заявили, что агенты Секретной службы при аресте изъяли у Селезнева ноутбук с более чем 2 миллионами украденных данных кредитных карточек. В обвинительное заключение вошло, впрочем, лишь 1,7 миллиона номеров.

В январе на сайте Аппарата директора Национальной разведки США была выложена рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ. В нем говорится, что вмешательство России в ход президентской кампании в США было предпринято по личному указанию Владимира Путина. Барак Обама и Дональд Трамп были ознакомлены с полной версией доклада.

В кибератаках на серверы национального комитета Демократической партии американская разведка обвиняет ГРУ. Именно эта структура, заявляется в докладе, публиковала украденную переписку функционеров Демпартии через хакера Guccifer 2.0, а также на сайтах DCLeaks.com и WikiLeaks.