Пятница, 21 апреля 2017

Публикации на тему преследования геев в Чечне были “пиар-кампанией” московских журналистов. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на проходящем в Грозном фестивале “Шашлык-Машлык”, сообщает Интерфакс.

Кадыров также отрицал существование в Чечне секретных тюрем. “Откуда у них их аргумент про секретные тюрьмы? Все правозащитники Северного Кавказа поехали посмотреть, нет ни одного такого случая. Они (СМИ. – Ред.) сами себе просто делают рекламу”, – сказал глава республики.

“Нет бы вам, журналистам, попросить тех продажных шайтанов, чтобы они извинились перед чеченским народом, встали на колени за то, что они оскорбили, унизили, обвинили. Сами придумали, сами там сказали, сами заявили”, – цитирует Кадырова РБК.

Авторы материалов о Чечне работают “за копейки западных спецслужб”, заявил глава республики. “Они хотят войну в России, они хотят того же, что было на Украине, в Осетии, Египте там, Ливии. Их надо гонять подальше от нашей территории. Чтобы свободно, спокойно жилось народу России”, – сказал Кадыров.

В то же время Кадыров заявил, что журналистам “Новой газеты” ничто не угрожает. По его словам, резолюция о “возмездии” была принята только для того, чтобы успокоить народ. “Духовенство приняло резолюцию, чтобы успокоить народ Чеченской республики. Что да, есть такие люди, которые бескультурные, безнравственные. Что мы должны с пониманием относиться к этим людям, если их можно называть людьми. И никакой опасности не может быть”, – сказал глава Чечни.

1 и 5 апреля в “Новой” были опубликованы две статьи Елены Милашиной о жестоких преследованиях геев в Чечне. Журналистка писала о массовых задержаниях, пытках и убийствах гомосексуалов. Затем в нескольких СМИ появились свидетельства спасшихся из Чечни жертв преследований.

Чеченские чиновники крайне резко отреагировали на публикацию. Так, муфтий Чечни Салах Межиев заявил, что авторов публикаций о преследовании гомосексуалов постигнет “возмездие Аллаха”. Советник Кадырова по религиозным вопросам Адам Шахидов заявил, что журналисты “Новой газеты” должны будут “на коленях просить прощения”, если не смогут доказать факт преследования гомосексуалов в регионе. Глава чеченского Миннациональностей Джамбулат Умаров в обращении к главреду “Новой” Дмитрию Муратову потребовал извинений за публикации.

В “Новой” расценили заявления, сделанные в Чечне, как прямой призыв к расправе над журналистами. В понедельник пресс-служба СКР сообщила, что ведомство проверяет информацию об угрозах журналистам “Новой газеты” и “Эха Москвы”. Вместе с тем в пресс-службе отметили, что в СКР по Чечне “обращений о преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации не поступало”. Тем не менее во вторник Милашина сообщила, что СКР начал проверку опубликованных изданием фактов преследования геев в Чечне.

В понедельник Кадыров заявил, что на Чечню ведется “массированная информационная атака”. “Используются самые недостойные методы и формы, искажается действительность, предпринимаются попытки очернить наше общество, образ жизни, традиции и обычаи, – написал Кадыров. – Люди без стыда и совести всегда будут говорить языком лжи и клеветы”.

В среду Кадыров на встрече с Владимиром Путиным назвал “провокационными” статьи “про Чеченскую Республику, про народ, про те события, которые у нас якобы происходят, задержания”. “Вот такие неподтвержденные факты вокруг республики бывают в год два-три раза, и с начала года это первая ситуация в таком формате”, – сказал глава Чечни.

В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кадыров на встрече с Путиным заверил главу государства, что о каких-либо угрозах в адрес журналистов за публикации о ситуации в республике не может быть и речи. При этом Песков отметил, что сами сообщения СМИ о якобы преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне не подтверждаются.