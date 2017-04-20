Четверг, 20 апреля 2017

Докторскую диссертацию по истории министра культуры Владимира Мединского отправят на рассмотрение в диссертационный совет по истории при Белгородском государственном национальном исследовательском университете. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на члена президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Михаила Гельфанда.

По словам Гельфанда, с таким предложением выступил экспертный совет ВАК по истории, а президиум его поддержал.

Как указано на сайте БелГУ, в университете действует только один диссовет по профилю диссертации Мединского “отечественная история” под номером Д 212.015.11. Председатель совета – заведующий кафедрой всеобщей истории БелГУ, доктор исторических наук, профессор Николай Болгов, зампредседателя – профессор кафедры российской истории и документоведения БелГУ, доктор исторических наук Владимир Шаповалов.

В среду сообщалось, что на 21 апреля назначено заседание экспертного совета ВАК по истории, на котором планируется обсудить диссертацию Мединского и выбрать диссовет, в котором в третий раз будет рассматриваться вопрос о лишении министра культуры степени.

Заявление о лишении Мединского ученой степени было подано докторами исторических наук Вячеславом Козляковым, Константином Ерусалимским и участником “Диссернета” Ph.D. Бабицким. Проанализировав диссертацию министра “Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков”, они поставили под вопрос ее научную ценность.

Работу чиновника должен был рассмотреть диссовет Уральского федерального университета в Екатеринбурге. Однако 4 октября 2016 года заседание перенесли “в связи с невозможностью присутствия” на нем Мединского. Соответствующие письма в диссовет поступили как от самого чиновника, так и из ВАК. 7 октября комиссия отозвала заявление из УрФУ, сославшись истечение двухмесячного срока рассмотрения документа в диссовете.

25 ноября рассмотрение вопроса о диссертации Мединского было передано в МГУ. 21 января 2017-го Мединский заявил, что готов к публичной дискуссии по поводу своей диссертации и намерен высмеять нападки своих оппонентов.

7 февраля диссовет истфака отказался рассматривать заявление. Как позже заявил завкафедрой истории России XIX – начала XX века Сергей Мироненко, голосование проходило со множеством нарушений.

1 марта сообщалось, что Бабицкий обжаловал в ВАК решение диссовета истфака МГУ об отказе рассматривать диссертацию Мединского

2 марта стало известно, что диссовет истфака МГУ расформирован.