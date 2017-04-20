Четверг, 20 апреля 2017

“Исламское государство” взяло на себя ответственность за нападение на полицейский патруль в Париже, сообщает Le Figaro со ссылкой на орган пропаганды террористической организации Amaq. В ИГ утверждают, что нападение совершил некий Абу Юсуб аль-Бельжики (бельгиец).

В четверг вечером, около 21 часа (22 мск), террорист запарковал машину рядом с полицейским фургоном на Елисейских полях. Он вышел из автомобиля и открыл огонь из автомата Калашникова. Один полицейский был убит, двое получили тяжелые ранения. При нападении была легко ранена туристка, сообщают французские власти. Нападавшего застрелили на месте.

Сразу после теракта появились сообщения, что у нападавшего был сообщник, которому удалось скрыться. Полиция эвакуировала людей с Елисейских полей. Посетителям ресторанов и магазинов запретили выходить из магазинов. Была перекрыта часть центра города, закрыты три станции метро – “Франклин Рузвельт”, “Жорж V” и “Шан-Элизэ-Клемансо”. Однако затем в МВД заявили, что преступник действовал в одиночку.

Следствие установило личность нападавшего, идет поиск его предполагаемых сообщников, сообщил прокурор Парижа Франсуа Моленс. CNN со ссылкой на источник, близкий к расследованию, сообщает, что стрелок был известен службам безопасности Франции в связи с его радикальной исламистской деятельностью. Он числился в файле данных наблюдения “Fiche S” и находился в поле зрения Генеральной дирекции внутренней безопасности (DGSI).

По словам Риты Кац, руководителя SITE Intelligence Group, которая мониторит деятельность террористов, сообщение Amaq об ответственности за теракт отличается от большинства аналогичных сообщений. По ее мнению, это может свидетельствовать о том, что террористы были осведомлены о подготовке преступления и знали нападавшего.

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что атака на Елисейских полях в Париже носила террористический характер. “Следы, которые могут привести к установлению истины, имеют террористический характер, – заявил он, обращаясь к нации с крыльца Елисейского дворца. – И мы будем проявлять абсолютную бдительность, особенно в отношении избирательного процесса”. На утро пятницы назначено заседание Совета обороны и национальной безопасности страны.

В воскресенье во Франции пройдет первый тур президентских выборов. В связи с терактом кандидаты Франсуа Фийон и Марин Ле Пен отменили все поездки, запланированные на пятницу в рамках их предвыборных кампаний.

13 июня в пригороде Парижа неизвестный нанес полицейскому множество ножевых ранений, а затем укрылся в его доме, взяв в заложники жену и сына убитого. По словам очевидцев, преступник по время нападения кричал “Аллах акбар”. В результате штурма захватчик был убит. В доме обнаружили тело жены полицейского, которая также работала в системе МВД. Трехлетний ребенок не пострадал. Ответственность за это преступление также взяло на себя “Исламское государство”. Сам нападавший неоднократно заявлял о причастности к ИГ в ходе переговоров.