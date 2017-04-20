Четверг, 20 апреля 2017

Российские власти не ограничивают работу общественных организаций крымских татар, заявил кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

“Фактически никаких ограничений для функционирования общественных организаций граждан России – крымских татар – нет. Существуют различные экстремистские проявления, экстремистские организации, и, собственно, как и везде в России, экстремистские проявления будут преследоваться по закону, а все, что не запрещено, оно разрешено – и общественная деятельность, и политическая, и иная, здесь никаких проблем нет”, – цитирует Пескова РИА “Новости”.

При этом Песков отказался уточнить, останется ли в силе решение о признании Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией. “Я сказал, что мог сказать на эту тему”, – заявил пресс-секретарь.

19 апреля Международный суд ООН обязал Россию отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа. Такое решение суд принял в рамках обеспечительных мер по иску Украины к России в части нарушения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Решение о признании Меджлиса экстремистской организацией и его запрете было вынесено 26 апреля 2016 года коллегией Верховного суда аннексированного Крыма под председательством Натальи Терентьевой по иску, поданному тогдашним российским прокурором региона Натальей Поклонской. Двумя неделями раньше, 13 апреля Поклонская приостановила деятельность Меджлиса, сославшись на закон “О противодействии экстремистской деятельности”.

29 сентября 2016 года Верховный суд России оставил решение о запрете Меджлиса в силе, отклонив поданную апелляцию.

31 марта в ЕСПЧ была подана жалоба на запрет Меджлиса. Представители организации обвинили Россию в нарушении статей статьи 11 (свобода собраний и объединений), 18 (пределы использования ограничений в отношении прав), 14 (запрещение дискриминации), 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и 7 (наказание исключительно на основании закона) Европейской конвенции.