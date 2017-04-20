Четверг, 20 апреля 2017

Выходца из России подозревают в организации взрыва в Дортмунде у автобуса футбольного клуба “Боруссия”. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Германии.

11 апреля около автобуса, в котором находились игроки немецкого футбольного клуба “Боруссия” (Дортмунд), произошли взрывы. Пострадали защитник клуба Марк Бартра и сотрудник полиции, который сопровождал команду. В тот вечер команда должна была сыграть с “Монако” в четвертьфинале Лиги чемпионов​. 12 апреля Генпрокуратура Германии признала случившееся терактом.

В пятницу 28-летний Сергей В., имеющий российское и германское гражданство, был задержан в Баден-Вюртемберге. Его обвиняют в покушении на убийство.

По данным следствия, преступление имеет экономическую подоплеку. Сергей В. намеревался заработать на падении цены акций футбольного клуба. Установлено, что 11 апреля обвиняемый приобрел 15 тысяч опционных сертификатов “Боруссии”, так называемых пут-опционов, общей стоимостью 78 тысяч евро. Эти деньги Сергей В. взял в кредит 3 апреля. Пут-опционы фиксируют цену бумаг на определенную дату. В случае снижения курса их держатель получает прибыль.

Сергей В. заранее забронировал номер в отеле L’Arrivee, где останавливались футболисты “Боруссии”, на даты обоих матчей с “Монако”. Тогда было еще неизвестно, какая из игр пройдет в Дортмунде. Приехав в отель, он потребовал заменить ему номер, чтобы окна выходили на улицу. Предполагается, что Сергей В. привел в действие взрывные устройства дистанционно из свого номера.

Всего на пути автобуса были установлены три бомбы. Взрывные устройства были снабжены поражающими элементами – металлическими штифтами длиной около 70 мм, диаметром 6 мм и весом около 15 г. В результате взрывов в автобусе были выбиты несколько окон, штифты застряли в подголовнике одного из кресел.

На месте преступления были обнаружены три записки. В них упоминался Аллах и убийство боевиков террористической организации “Исламское государство” западной коалицией. Однако правоохранительные органы сомневались в подлинности записок, а потому делать выводы о причастности исламистов к организации взрыва у автобуса посчитали преждевременными. Кроме того, сами взрывные устройств в спецслужбах сочли “нетипичными” для ИГ.

Источники газеты Bild рассказали, что сотрудники L’Arrivee обратили внимание на “странного русского”, который во время эвакуации решил не покидать отель, а пошел в ресторан и заказал себе ужин со стейком.