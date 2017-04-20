Четверг, 20 апреля 2017

В больнице Петербурга скончалась еще одна пострадавшая в результате теракта в метро 3 апреля, сообщает Интерфакс со ссылкой на вице-губернатора города Анну Митянину. Таким образом, общее количество жертв взрыва достигло 16 человек, включая террориста-смертника.

“В пятницу в 06:05, находясь в крайне тяжелом состоянии, скончалась пострадавшая в теракте 1960 года рождения”, – сообщила Митянина. Фамилию покойной она не назвала.

3 апреля в вагоне поезда петербургского метро произошел взрыв. 11 человек погибли на месте взрыва, еще трое умерли по дороге в больницу или вскоре после доставки туда. Более 50 человек получили ранения. 12 апреля клинике Военно-Медицинской академии в Петербурге скончался еще один пострадавший.

4 апреля СКР сообщил, что теракт совершил Акбарджон Джалилов – 22-летний уроженец киргизского города Ош, гражданин России. Он же, по информации следственного ведомства, заложил бомбу на станции “Площадь Восстания”. Эта бомба, однако, не сработала.

6 апреля СКР сообщил о задержании восьмерых знакомых Джалилова, которые могут быть причастны к взрывам в петербургском метро. Сейфуллу Хакимова, Ибрагибжона Ерматова, Дилмурода Муидинова, Бахраму Ергашева, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова задержали в Петербурге, а Шохисту Каримову и Содика Ортикова – в Москве. Сообщалось, что при задержании были изъяты оружие и взрывчатка. На следующий день суды арестовали подозреваемых.

В понедельник ФСБ объявила о задержании в Одинцовском районе Подмосковья 26-летнего Аброра Азимова. На видео, распространенном спецслужбой, был продемонстрирован пистолет, который, как утверждалось, изъяли у подозреваемого. Согласно фабуле дела, Азимов занимался подготовкой смертника Джалилова.

Во вторник судья Басманного райсуда Москвы Артур Карпов арестовал Азимова на срок до 3 июня. Сам подозреваемый на слушаниях утверждал, что непосредственного отношения к теракту не имел. По его словам, он получал команды от неизвестного лица и не знал, что участвует в организации преступления.

В среду ФСБ объявила о задержании в поселке Московский 28-летнего Акрама Азимова – старшего брата Аброра. Как утверждает ФСБ, он помогал переправлять деньги, потраченные на подготовку теракта, и поддерживать связь с “эмиссарами международных террористических организаций”. В четверг судья Басманного райсуда Москвы Елена Ленская арестовала Азимова до 3 июня.

В четверг глава ФСБ Александр Бортников заявил, что заказчик теракта в метро Петербурга “практически установлен”.