Четверг, 20 апреля 2017

В Госдуму заново внесен законопроекта об отзыве гражданства у осужденных террористов и экстремистов. Документ опубликован в базе законодательных инициатив нижней палаты.опубликован в базе законодательных инициатив нижней палаты.

Наряду с авторами первой редакции подписи под доработанной версией законопроекта поставили председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый вице-спикер Иван Мельников, вице-спикер Ирина Яровая, председатель профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, и первый замруководителя фракции “Справедливая Россия” Михаил Емельянов.

“Отзыв законопроекта связан лишь с одним – желанием повысить качество вносимого законопроекта, – заявил ранее в пятницу Володин. – Мы его за вчерашний и сегодняшний день доработаем и вечером перевнесем”. Одновременно спикер подчеркнул, что опасения насчет неконституционности законопроекта об отзыве гражданства у осужденных за терроризм проработаны и сняты в новой версии.

В новом тексте документа поправка вносится в статью 22 закона о гражданстве. Совершение преступлений террористической направленности будет приравниваться к представлению заявителем “заведомо ложных сведений в отношении взятых на себя обязательств”.

Как отмечал “Коммерсант”, таким образом, террористов и экстремистов можно лишать гражданства не за совершенные ими преступления, а в силу ничтожности решения о его предоставлении. “При этом обновленный текст проекта, скорее всего, также будет противоречить Конституции, которая устанавливает, что гражданство “является единым и равным вне зависимости от оснований его приобретения”, – подчеркивает издание.

Накануне законопроект, внесенный в Госдуму во вторник, был отозван из нижней палаты. Источники в Госдуме утверждали, что “отзыв проекта не имеет политической причины, просто текст проекта был некорректным в правовом смысле”

Ранее спикер Госдумы единорос Вячеслав Володин высказывался в поддержку инициативы. “Это действительно политический сигнал со стороны государства тем, кто задумал плохое в отношении граждан России”, – заявлял он. В четверг утром сообщалось, что Володин направил законопроект на рассмотрение в думский комитет по законодательству. При этом председатель комитета, член “Единой России” Павел Крашенинников заявлял изданию, что, хотя “ко второму чтению некоторые его положения необходимо будет скорректировать”, в первом чтении его примут уже в мае.

Документ был внесен лидерами фракций всех четырех думских партий – Владимиром Васильевым из “Единой России”, Владимиром Жириновским из ЛДПР, Сергеем Мироновым из “Справедливой России” и Геннадием Зюгановым из КПРФ. Он вносит поправку в статью 22 закона о гражданстве России (основания отмены решений по вопросам гражданства). Сейчас эта норма предусматривает отмену решения о предоставлении гражданства лишь в том случае, если это решение принималось на основании подложных документов или заведомо ложных сведений и этот факт установлен судом.

Законопроектом предлагалось включить в эту статью еще одно основание для лишения гражданства – это осуждение лица по статьям 205 (теракт), 205.1 (содействие терроризму), 205.2 (публичные призывы к терроризму или его публичное оправдание), 205.3 (обучение терроризму), 205.4 (организация террористического сообщества или участие в нем), 205.5 (организация деятельности террористической организации или участие в ней), 205.6 (несообщение о преступлении террористического характера), 206 (захват заложника), 208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем), 211 (угон самолета, корабля или поезда), 220 (незаконный оборот радиоактивных веществ), 221 (хищение либо вымогательство радиоактивных веществ), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти), 279 (вооруженный мятеж), 280 (публичные призывы к экстремизму), 282.1 (организация экстремистского сообщества или участие в нем), 282.2 (организация деятельности экстремистской организации или участие в ней), 282.3 (финансирование экстремизма), 360 (нападение на лиц или учреждения, пользующиеся международной защитой) и 361 УК (акт международного терроризма).

В то же время в документе указывалось, что исключение из гражданства не может быть применено к осужденным, которые не имеют иного гражданства или “гарантий на его приобретение”.

Как заявлялось в пояснительной записке к законопроекту, такие коррективы “позволят обеспечить реализацию дополнительных мер по защите граждан от терроризма и будут способствовать упреждению совершения преступлений террористического характера лицами, получившими российское гражданство”.

Документ внесли в Госдуму всего несколько дней спустя после того, как по теме выступил Владимир Путин. Комментируя действующую в Казахстане норму о лишении гражданства лиц, воевавших в вооруженных исламистских группировках, глава государства 12 апреля заметил: “В соответствии с российской Конституцией мы лишать никого гражданства не можем. Но мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства”. В ближайшее же время, добавил Путин, будет подготовлен соответствующий законопроект.

Принудительное лишение гражданства прямо запрещено частью 3 статьи 6 Конституции. Между тем в первоначальных редакциях “пакета Яровой” такая мера предусматривалась для лиц с двойным гражданством, которые осуждены по “террористическим” статьям УК либо устроились на работу в иностранные армии, правоохранительные структуры или суды. Кроме того, лишать гражданства предлагалось сотрудников международных НПО, в которых Россия не представлена.

Эти новеллы, однако, вызвали серьезную критику, и после первого чтения их из “пакета Яровой” исключили.