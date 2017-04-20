Четверг, 20 апреля 2017

Палитра мнений на этот счет (об авторстве видеороликов против Алексея Навального. – Ред.) достаточно обширная, есть аргументированная точка зрения, что упомянутые вами граждане сами могут стоять за изготовлением этих роликов, если задаться примитивным вопросом, зачем и для кого это нужно.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

…прекрасный план! Доканчивайте его вместе с Дзержинским. Под видом “зеленых” (мы потом на них и свалим) пройдем на 10-20 верст и перевешаем кулаков, попов, помещиков. Премия: 100 000 р[ублей] за повешенного.

Владимир Ленин. Записка заместителю председателя Реввоенсовета Э.М. Склянскому, конец октября – ноябрь 1920 г.