Четверг, 20 апреля 2017

В Хабаровске совершено нападение на приемную краевого управления Федеральной службы безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Погибли сотрудник спецслужбы и посетитель. Нападавший также убит.

“21 апреля в 17:02 по местному времени в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям”, – говорится в сообщении. Погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей – граждан стран СНГ, второй ранен”.

Ответным огнем нападавший был убит.

Позже в ЦОС заявили, что личность нападавшего установлена. “Это уроженец и житель Хабаровского края Конев А.В., 1999 года рождения. Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе”, – говорится в сообщении.

Местное издание DVhab.ru сообщает, что вокруг здания, где расположено управление ФСБ выставлено оцепление, в районе происшествия изменены маршруты движения общественного транспорта, глушится мобильная связь.

Нападения на силовиков совершаются в России регулярно. В ночь на 24 марта в Чечне группа из восьми повстанцев пыталась прорваться в часть Росгвардии в станице Наурской. Шестеро нападавших были убиты, а двое ушли. Потери силовиков составили шесть человек погибшими и трое ранеными. Глава Чечни Рамзан Кадыров тогда заявил, что повстанцы хотели захватить оружие для совершения “резонансных терактов”.

Между тем уже на другой день “Новая газета” опубликовала людей, объявленных нападавшими. Снимки свидетельствуют, что людей захватили живыми, а затем расстреляли в упор выстрелами в голову. При этом у одного из погибших муляж самодельной бомбы оказался примотан скотчем к телу поверх свежих пятен от земли и крови, а на руке было заметно повреждение, напоминающее след от наручников.

Издание также отмечало, что, по первоначальной версии властей, огнестрельного оружия у нападавших не было – только ножи, гранаты и бомбы. В то же время официально заявлялось, что по крайней мере некоторые силовики в результате нападения на часть получили пулевые ранения.