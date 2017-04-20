Четверг, 20 апреля 2017

Представителей Бориса Стомахина Феликса Шведовского и Веру Лаврешину не пустили на свидание к политзеку в ИК-10 Пермского края. Об этом сообщил общественный защитник политзека Глеб Эделев.

По словам Эделева, формальной причиной недопуска стало то, что сотрудники колонии не смогли подобрать для посетителей сопровождающего внутрь закрытой зоны. При этом начальник колонии дал разрешающую резолюцию на свидание. Тем не менее Лаврешина и Шведовский отдали ранее собранную для Стомахина передачу, которые политзек, находясь в ЕПКТ (едином помещении камерного типа), имеет право получать раз в полгода.

В пятницу судья Октябрьского райсуда Екатеринбуга Юрия Дряхлова отклонила иск адвоката Стомахина Романа Качанова к ИК-10. Качанов обжаловал два взыскания, которые администрация ИК-10 наложила на политзека, а также действия администрации колонии, помещавшей Стомахина во время свиданий с адвокатом в тесное зарешеченное помещение.

10 апреля администрация ИК-10 в третий раз отозвала представление о переводе Стомахина на тюремный режим содержания. На слушаниях в Чусовском горсуде Качанов указал на ряд ошибок и нестыковок в представлении. Сотрудники ФСИН требовали перевести политзека в тюрьму как “злостного нарушителя” из-за постоянно налагавшихся на него взысканий.

За время пребывания в ИК-10 в августе – декабре 2014-го, а затем – с августа 2015 года Стомахин неоднократно подвергался необоснованным взысканиям. Его много раз помещали в ШИЗО, затем перевели в ОСУОН (отряд строгих условий отбывания наказания), позже – в ПКТ (помещение камерного типа), и наконец – в ЕПКТ. При этом уже после отправки в ЕПКТ политзеку продолжили назначать сроки в ШИЗО.