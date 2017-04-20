Четверг, 20 апреля 2017

Представитель Белого Дома Шон Спайсер назвал законными полеты российских бомбардировщиков Ту-95 над Аляской, сообщает Би-Би-Си.

“Мы также проводим патрулирование в международном пространстве… это соответствует международным правилам”, – заявил Спайсер.

По словам Спайсера, президент США Дональд Трамп в курсе информации о российских полетах, и такое патрулирование не является чем-то необычным.

Ранее представитель Командования воздушно-космической обороны Северной Америки Джон Корнелио заявил, что американские военные “не видели такого уровня активности последние пару лет”. При этом Корнелио подчеркнул, что полеты российских бомбардировщиков нельзя считать необычными.

По сообщениям американских СМИ, за четыре дня российские самолеты четыре раза пролетали вблизи западных берегов США: в четверг два Ил-38 пролетели мимо Алеутских островов, а в пятницу два Ту-95 несколько часов находились в зоне противовоздушной обороны США и Канады. При этом оба раза российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве.

В понедельник американских истребители F-22 поднимались на перехват двух российских самолетов, летевших в 150 километрах от острова Кадьяк.

3 марта 2016 года Трамп, будучи на тот момент кандидатом в президенты США, заявил, что российские военные самолеты, которые совершают опасные маневры вблизи американских, нужно сбивать.