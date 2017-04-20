Четверг, 20 апреля 2017

В Хабаровске при нападении на приемную краевого управления ФСБ использовалось оружие, похищенное в ночь на пятницу из местного тира “Хаммер”. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в спецслужбе.

По данным источника издания, нападавший сначала открыл огонь по сотруднику ФСБ из пистолета Ярыгина, а затем забрал его табельный автомат и продолжил стрельбу уже из него. На месте происшествия были найдены два пистолета Ярыгина и автомат Калашникова.

Интерфакс сообщает, что правоохранительные органы в Хабаровске расследуют обстоятельства группового налета на тир “Хаммер”, в результате которого был убит охранник и похищено большое количество огнестрельного оружия.

“Сегодня утром в тире на Тихоокеанской улице, 73а было обнаружено тело охранника заведения, смерть которого наступила от пулевых ранений. В ходе осмотра помещений выяснилось, что неизвестные налетчики похитили около 25 единиц огнестрельного оружия – пистолетов и карабинов”, – рассказал информированный источник. По предварительным данным, преступников было более десяти. “В настоящее время приняты активные меры по установлению личности всех нападавших и их розыску”, – сказал источник.

Позже Интерфакс сообщил, что задержан 29-летний уроженец Ставропольского края, подозреваемый в совершении нападения на “Хаммер”. “При обыске у него обнаружен и изъят боевой автомат с патронами, по предварительным данным, похищенный при нападении на тир”, – рассказал агентству информированный источник. Официально эти сведения не подтверждены.

Между тем Центр общественных связей ФСБ сообщает, что нападавший на приемную действовал в тире в одиночку и похитил два пистолета и карабин “Сайгак”.

Нападение на приемную ФСБ Хабаровске было совершено в 17:02 по местному времени (10:02 мск). “В приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям”, – говорилось в сообщении ЦОС. – Погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей – граждан стран СНГ, второй ранен”. Ответным огнем нападавший был убит.

Позже в ЦОС ФСБ заявили, что личность нападавшего установлена. “Это уроженец и житель Хабаровского края Конев А.В., 1999 года рождения. Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе”, – говорится в сообщении.

Между тем РБК сообщает со ссылкой на источники в ФСБ, что Конев был связан с неонацистской группировкой “Штольц Хабаровск”, в которую входили около 15 человек.

Военно-следственное СКР по Восточному военному округу по фактам нападения на приемную ФСБ и тир “Хаммер” в Хабаровске возбудило уголовные дела по части 2 статьи 105 (убийство двух и более лиц, предусматривает от 8 до лишения свободы), части 1 статьи 222 (незаконный оборот оружия, до четырех лет лишения свободы), статье 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, от 12 до 20 лет лишения свободы).

Нападения на силовиков совершаются в России регулярно. В ночь на 24 марта в Чечне группа из восьми повстанцев пыталась прорваться в часть Росгвардии в станице Наурской. Шестеро нападавших были убиты, а двое ушли. Потери силовиков составили шесть человек погибшими и трое ранеными. Глава Чечни Рамзан Кадыров тогда заявил, что повстанцы хотели захватить оружие для совершения “резонансных терактов”.

Между тем уже на другой день “Новая газета” опубликовала людей, объявленных нападавшими. Снимки свидетельствуют, что людей захватили живыми, а затем расстреляли в упор выстрелами в голову. При этом у одного из погибших муляж самодельной бомбы оказался примотан скотчем к телу поверх свежих пятен от земли и крови, а на руке было заметно повреждение, напоминающее след от наручников.

Издание также отмечало, что, по первоначальной версии властей, огнестрельного оружия у нападавших не было – только ножи, гранаты и бомбы. В то же время официально заявлялось, что по крайней мере некоторые силовики в результате нападения на часть получили пулевые ранения.