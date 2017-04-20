Четверг, 20 апреля 2017

МВД лишило российского гражданства фигурантов дела о теракте в петербургском метро братьев Аброра и Акрама Азимовых, а также их отца. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В МВД заявляют, что решение о принятии в гражданство отца Азимовых аннулировали из-за предоставленных им ложных сведений. “На основании решения Свердловского районного суда города Перми об установлении факта представления Азимовым А.И. заведомо ложных сведений при обращении с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации, заключением ГУ МВД России по Пермскому краю отменено ранее принятое решение Управления федеральной миграционной службы России по Пермскому краю от 15 декабря 2010 г. о приеме в гражданство Российской Федерации гражданина Кыргызской Республики Азимова А.И.”, – говорится в сообщении ведомства.

“Данное решение повлекло за собой отмену решений о приеме в российское гражданство его сыновей, подозреваемых в причастности к совершению террористического акта в петербургском метро в апреле 2017 года, – Азимова Акрама и Азимова Аброра, уроженцев Киргизской ССР”, – отмечается в сообщении.

Ранее в субботу МВД сообщило о лишении гражданства предполагаемого исполнителя взрыва в метро Акбарджона Джалилова и его отца. Решение о лишении гражданства МВД также объяснило тем, что отец Акбарджона Джалилова указал при приеме в гражданство недостоверные сведения.

Во вторник представители всех четырех фракций внесли в Госдуму законопроект о лишении гражданства осужденных за террористические и экстремистские преступления. Позже документ был отозван авторами из парламента. В субботу новую версию документа отправили на рассмотрение в Госдуму.

В понедельник ФСБ объявила о задержании в Одинцовском районе Подмосковья 26-летнего Аброра Азимова. На видео, распространенном спецслужбой, был продемонстрирован пистолет, который, как утверждалось, изъяли у подозреваемого. Согласно фабуле дела, Азимов занимался подготовкой смертника Джалилова.

Во вторник судья Басманного райсуда Москвы Артур Карпов арестовал Азимова на срок до 3 июня. Сам подозреваемый на слушаниях утверждал, что непосредственного отношения к теракту не имел. По его словам, он получал команды от неизвестного лица и не знал, что участвует в организации преступления.

В среду ФСБ объявила о задержании в поселке Московский 28-летнего Акрама Азимова – старшего брата Аброра. Как утверждает ФСБ, он помогал переправлять деньги, потраченные на подготовку теракта, и поддерживать связь с “эмиссарами международных террористических организаций”. В четверг судья Басманного райсуда Москвы Елена Ленская арестовала Азимова до 3 июня.

В субботу в больнице Петербурга скончалась еще одна пострадавшая при взрыве в метро города, женщина 1960 года рождения. Она находилась в крайне тяжелом состоянии.

3 апреля в вагоне поезда петербургского метро произошел взрыв. Погибли 16 человек, из них 11 умерли на месте взрыва. Более 50 человек получили ранения. На следующий день СКР сообщил, что теракт совершил Акбаржон Джалилов – 22-летний уроженец киргизского города Ош, гражданин России. Он же, по информации следственного ведомства, заложил бомбу на станции “Площадь Восстания”. Эта бомба, однако, не сработала.