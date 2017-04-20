Четверг, 20 апреля 2017

Предполагаемого исполнителя теракта в петербургском метро Акбарджона Джалилова вместе с его отцом лишили российского гражданства. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Вовк.

По словам Вовк, отец подозреваемого в совершении теракта при получении гражданства ввел российских чиновников в заблуждение. “На основании решения Смольнинского суда Петербурга об установлении факта представления Джалиловым А.К. заведомо ложных сведений при обращении с заявлением о приеме в гражданство РФ заключением ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти от 20 апреля 2017 года отменено ранее принятое решение управления ФМС от 18 июня 2009 года о приеме в гражданство РФ гражданина Кыргызской Республики Джалилова А.К.”, – заявила Вовк.

Вовк отметила, что “данное решение повлекло за собой отмену решения о приеме в российское гражданство его сына Джалилова А.А., совершившего террористический акт в петербургском метро 5 апреля 2017 года”.

Во вторник представители всех четырех фракций внесли в Госдуму законопроект о лишении гражданства осужденных за террористические и экстремистские преступления. Позже документ был отозван авторами из парламента. В субботу спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что после технических поправок новую версию документа вновь внесут в Госдуму.

В субботу в больнице Петербурга скончалась еще одна пострадавшая при взрыве в метро города, женщина 1960 года рождения. Она находилась в крайне тяжелом состоянии.

3 апреля в вагоне поезда петербургского метро произошел взрыв. Погибли 16 человек, из них 11 умерли на месте взрыва. Более 50 человек получили ранения. На следующий день СКР сообщил, что теракт совершил Акбаржон Джалилов – 22-летний уроженец киргизского города Ош, гражданин России. Он же, по информации следственного ведомства, заложил бомбу на станции “Площадь Восстания”. Эта бомба, однако, не сработала.