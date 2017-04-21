Пятница, 21 апреля 2017

Радиальные вентиляторы применяются для сушки и откачки, в системах вентиляции и кондиционирования воздуха в промышленности, а также бытовых и торговых помещениях.

Производство радиальных вентиляторов

Радиальные вентиляторы производятся в России и за рубежом. Конструктивные особенности отечественных и зарубежных производителей практически не отличаются.

Конструкция вентилятора не сложная. Состоит он из следующих элементов: лопасти; двигатель; спиралевидный корпус с двумя отверстиями – выпускным и всасывающим, рабочее колесо в виде нескольких лопаток, соединенных между собой двумя дисками, и с использованием шпонки насаженное на вал.

Мощность электродвигателя обеспечивает работу агрегата на перемещение воздуха на значительные расстояния по воздуховодам. Применяют вентиляторы радиальные, купить которые можно в магазинах или заказать по интернету там, где требуется высокое давление.

Радиальный вентилятор работает следующим образом. Сначала включается двигатель, затем он приводит в работу лопасти. В процессе вращения лопасти затягивают воздух, идущий в корпус. В воздуховод выбрасывается поток воздуха, после очищения он выпускается наружу.

Срок службы вентиляторов

Центробежные вентиляторы служат долго при соблюдении некоторых правил: в воздушной массе не должны иметься примеси волокнистых частиц и клейких веществ; в помещении температура воздуха или газовоздушных потоков должна быть не более 80 градусов; примесей, имеющих механический характер, не более 1 грамма на кубический метр воздуха. Техника с вышеуказанными свойствами функционирует долго и качественно.

Немаловажным фактором является конструкция лопаток, находящихся на рабочем колесе. Они загнуты вперед или назад касательно направления вращения. Если изогнуты назад, то около 20% электроэнергии сохраняется. Изогнутость вперед издает минимальный шум и небольшую частоту вращения.

Критерии выбора

Покупая вентилятор, необходимо выбирать его в зависимости от типа помещения. Если им будет являться рабочий кабинет, складское помещение небольшого размера или мастерская, можно покупать вентилятор слабой мощности без особых функций.

Радиальный вентилятор большой мощности следует покупать в случае, если он будет использоваться в больших складах, и для осуществления вентиляции паров взрывоопасных и токсичных веществ. В данном случае нужна интенсивная циркуляция воздуха и качественное проветривание помещения. Оборудование нужно выбирать высшего качества и отвечающее современным требованиям