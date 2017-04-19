Среда, 19 апреля 2017

В основу действий России по подрыву доверия американцев к избирательной системе США были положены документы, разработанные Российским институтом стратегических исследований (РИСИ). К такому выводу пришли разведслужбы США, сообщает Reuters со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.

Два конфиденциальных доклада РИСИ американские спецслужбы получили в свое распоряжение уже после выборов 8 ноября. Первый документ был распространен в июне прошлого года “на самом высоком уровне российских властей”, но не было адресован какому-либо конкретному лица.

В докладе рекомендовалось Кремлю начать пропагандистскую кампанию в социальных медиа, российских государственных СМИ и ведущих мировых новостных агентствах, чтобы побудить граждан США “избрать президента, который будет занимать более мягкую позицию по отношению к России”.

Второй доклад РИСИ, подготовленный в октябре, предупреждал, что кандидат в президенты от демократов Хиллари Клинтон, скорее всего, выиграет выборы. Отмечалось, что в связи с этим России выгоднее прекратить пропаганду в поддержку Дональда Трампа и активизировать сообщения о фальсификации выборов. По мнению авторов документо, это должно было подорвать легитимность избирательной системы США и нанести ущерб репутации Клинтон.

По словам источников Reuters, эти доклады РИСИ стали основой выводов администрации Барака Обамы о том, что российские власти запустили кампанию по распространению “фэйковых новостей” и были причастны к кибератакам на серверы национального комитета Демократической партии США.

С докладами был ознакомлен лично Владимир Путин, сообщил агентству бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки. “Путин хотел видеть общую картину и он попросил институт нарисовать ему дорожную карту”, – ​​сказал он.

Источники агентства отметили, что информация о докладах РИСИ строго засекречена. Они отказались говорить, каким образом Соединенные Штаты получили эти документы. Американские спецслужбы также отказались от комментариев.

7 января была опубликована рассекреченная версии доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ. В документе утверждалось, что вмешательство России в ход президентской кампании в США было предпринято по личному указанию Путина. Целями вмешательства России разведка назвала подрыв общественного доверия к американским президентским выборам, дискредитацию Клинтон и поддержку Трампа. “Мы твердо уверены в этих выводах”, – подчеркивалось в докладе.

ЦРУ и ФБР, отмечалось в документе, полностью разделяют мнение, что Клинтон очерняли, чтобы повысить шансы Трампа. Между тем АНБ уверено в этом не настолько определенно.

Россия стремилась подорвать либерально-демократический порядок, опорой которого в мире являются США, поскольку продвижение демократии Путин и его окружение воспринимают как угрозу своему режиму, отмечалось в документе. Москва работала одновременно по нескольким направлениям. Использовались методы как разведывательные, в частности кибератаки, так и пропагандистские.

В кибератаках на сервера национального комитета Демократической партии американская разведка обвиняет ГРУ. Именно эта структура, заявляется в докладе, публиковала украденную переписку функционеров Демпартии через хакера Guccifer 2.0, а также сайте DCLeaks.com и WikiLeaks.

Между тем Трамп после встречи с руководителями разведывательных ведомств, на которой ему была представлена полная версия доклада, отверг выводы расследования. “Хотя Россия, Китай, другие страны, отдельные зарубежные группировки и частные лица не прекращают попыток взломать компьютерную инфраструктуру наших правительственных учреждений, частных фирм и иных организаций, в том числе национального комитета Демократической партии, эти попытки не оказали решительно никакого влияния на исход выборов, – сказал он. – В частности, машины для подсчета голосов взломаны не были”.