Среда, 19 апреля 2017

Рамзан Кадыров назвал “провокационными” опубликованные в последнее время статьи “про Чеченскую Республику, про народ, про те события, которые у нас якобы происходят, задержания”. Об этом глава Чечни заявил на встрече с Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

“Хорошие, в кавычках, люди пишут про то, что у нас республике – даже говорить про это неудобно – людей задерживают, убивают. Даже назвали одну фамилию – Тепсуркаев Хасу, он у нас, так скажем, главный человек по идеологии, суфий. Сказали, что его убили, а он находится дома. Прямым текстом сначала оскорбили его, потом обвинили власти, что его убили, а он живой, здоровый находится дома. Вот такие неподтвержденные факты вокруг республики бывают в год два-три раза, и с начала года это первая ситуация в таком формате”, – сказал Кадыров.

Упомянутый главой Чечни его советник Тепсуркаев возглавляет последователей суффийского богослова XIX века Кунта-Хаджи Кишиева. 16 апреля ГТРК “Грозный” сообщала о посещении Кадыровым Тепсуркаева, который вернулся после лечения в Петербурге. Отмечалось, что долгое отсутствие суффия “стало поводом для рождения слухов о его убийстве, которые расползлись далеко за пределы региона”. Упоминаний о смерти Тепсуркаева в федеральных СМИ обнаружить не удалось.

Кадыров также заявил, что в плане безопасности Чечня “находится на хорошем счету”. “Уличной преступности у нас нет, серьезных угроз террористической направленности у нас нет”, – сказал глава республики. На что Путин ответил, что “все-таки проявление было”, и напомнил о нападении на часть Росгвардии 24 марта.

Позже телеканал Russia Today опубликовал интервью с Кадыровым. Глава Чечни заявил, что семьи террористов будут выселять за пределы республики “Если у них сын или брат вышел, встал на путь терроризма, если семья им помогает: сидят дома безработные, получают пенсии, пособия, прикрывая своего сына или брата, помогая им финансово убивать нас – таких людей мы будем выселять», – сказал Кадыров. По его словам, нет смысла “их кормить, финансировать, обеспечивать, если это соучастники терроризма”

Кадыров также выступил против регистрации брака в ЗАГСе. По его мнению, это ведет к “разрушению семьи”. При этом глава Чечни подчеркнул, что в республике нет ни одного зарегистрированного многоженца.

Позже в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кадыров на встрече с Путиным заверил главу государства, что о каких-либо угрозах в адрес журналистов за публикации о ситуации в республике не может быть и речи. При этом Песков отметил, что сами сообщения СМИ о якобы преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне не подтверждаются.

1 и 5 апреля в “Новой” были опубликованы две статьи Елены Милашиной о жестоких преследованиях геев в Чечне. Журналистка писала о массовых задержаниях, пытках и убийствах гомосексуалов. Затем в нескольких СМИ появились свидетельства спасшихся из Чечни жертв преследований.

Чеченские чиновники крайне резко отреагировали на публикацию. Так, муфтий Чечни Салах Межиев заявил, что авторов публикаций о преследовании гомосексуалов постигнет “возмездие Аллаха”. Советник Кадырова по религиозным вопросам Адам Шахидов заявил, что журналисты “Новой газеты” должны будут “на коленях просить прощения”, если не смогут доказать факт преследования гомосексуалов в регионе. Глава чеченского Миннациональностей Джамбулат Умаров в обращении к главреду “Новой” Дмитрию Муратову потребовал извинений за публикации.

В “Новой” расценили заявления, сделанные в Чечне, как прямой призыв к расправе над журналистами. В понедельник пресс-служба СКР сообщила, что ведомство проверяет информацию об угрозах журналистам “Новой газеты” и “Эха Москвы”. Вместе с тем в пресс-службе отметили, что в СКР по Чечне “обращений о преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации не поступало”. Тем не менее во вторник Милашина сообщила, что СКР начал проверку опубликованных изданием фактов преследования геев в Чечне.

В понедельник Кадыров заявил, что на Чечню ведется “массированная информационная атака”. “Используются самые недостойные методы и формы, искажается действительность, предпринимаются попытки очернить наше общество, образ жизни, традиции и обычаи, – написал Кадыров. – Люди без стыда и совести всегда будут говорить языком лжи и клеветы”.