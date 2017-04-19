Среда, 19 апреля 2017

Сирийские власти перебазировали большую часть своих боевых самолетов поближе к российской авиабазе Хмеймим. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника в Пентагоне.

Как предполагают источники, это сделано, чтобы защититься от нового возможного удара со стороны США. В Дамаске рассчитывают, что американские военные вряд ли будут наносить удары по сирийской авиации в непосредственной близости от российских самолетов и систем ПВО.

По словам источников, перемещение авиации началось вскоре после того, как 7 апреля США нанесли массированный удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат.

Теперь сирийская военная авиация будет базироваться на военной базе в районе международного аэропорта имени Басиля Аль-Асада. Неподалеку от этой базы в той же провинции Латакия расположена и база Хмеймим, где находятся российские силы, участвующие в военной операции в Сирии. CNN отмечает, что российская база защищена современным комплексом противовоздушной обороны.

4 апреля авиация сирийского диктатора Башара Асада сбросила бомбы с зарином, а также предположительно хлором на контролируемый повстанцами город Хан-Шейхун в мухафазе Идлиб. В результате атаки погибли больше 80 человек, в том числе дети. В Дамаске заявили, что самолеты диктатора не применяли химоружия, а разбомбили завод и склад химических снарядов повстанцев. На таком объяснении событий в Хан-Шейхуне настаивают и в Москве.

Между тем демократические страны эту трактовку отвергли. После того, как Россия фактически сорвала принятие резолюции Совбеза ООН об атаке на Хан-Шейхун, 7 апреля около 3:40 утра по местному времени американские военные корабли Porter и Ross по приказу президента Дональда Трампа выпустили из Восточного Средиземноморья по авиабазе Эш-Шайра 59 крылатых ракет “Томагавк”. На базе, по данным американцев, хранится химоружие Асада.

Российское Минобороны, ссылаясь на свои технические средства наблюдения, заявило о низкой эффективности удара. Между тем в Пентагоне отметили что 58 ракет поразили намеченные цели. Одна отклонилась на 38 футов.