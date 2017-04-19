Среда, 19 апреля 2017

Так вот, чеченский народ пережил все эти ужасы и кошмары не для того, чтобы сегодня его обвиняли в том и приписывали ему то, что по всем нормам этики чеченцев, кавказцев и мусульман является позорным, постыдным, греховным и недопустимым… человек, который своим моральным поведением идет наперекор, вопреки мнению народа… эти люди должны уехать из Чеченской Республики и не жить там внутри… они не являются частью того чеченского народа, который я знаю и который я люблю… Если в чеченском народе есть активисты ЛГБТ, то они враги чеченского народа… Потому что для чеченцев эти люди угрожают самой сути, природе, историческому бытию чеченского народа, за которую пролиты моря крови чеченским народом.

Максим Шевченко, журналист, член Совета по правам человека

Нацистская партия с самого начала относилась к однополой любви враждебно, отождествляя ее с еврейством, женственностью и “моральным вырождением”. В программной декларации нацистов во время избирательной кампании 1928 года говорилось: “Те, кто допускает любовь между мужчинами или между женщинами, – наши враги, потому что такое поведение ослабляет нацию и лишает ее мужества”… После “ночи длинных ножей” в Германии начались массовые репрессии против гомосексуалов. Уже в декабре 1934 г. Министерство юстиции выпустило директивы, сделавшие наказуемыми не только поступки, но и намерения… Позже суды считали достаточным основанием для обвинения даже “похотливый взгляд”… в целом это был настоящий геноцид.

Игорь Кон. “Любовь небесного цвета”