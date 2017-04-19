Среда, 19 апреля 2017

Уполномоченный по правам человека в Татьяна Москалькова сомневается в достоверности сведений о преследованиях геев в Чечне. Об этом омбудсмен заявила на встрече с депутатами комитета Госдумы по развитию гражданского общества, общественным и религиозным объединениям, сообщает Интерфакс.

“У меня возникают подозрения, что это – провокация, что это – ложный донос, – сказала Москалькова. – Я еще не готова сегодня сделать эти выводы, но выводы нужно делать. Что это, действительно люди пострадали, или кто-то хочет спекулировать на этом?”

Омбудсмен отметила, что проведению дальнейшей проверки препятствует отсутствие имен людей, которые якобы пострадали в Чечне. “Да, обещают дать, у меня есть возможность лично выехать, запросить, посмотреть их документы. Закон о защите свидетелей и потерпевших уголовного процесса дает возможность конфиденциальности, охраны, всего девять мер защиты”, – сказала она.

По словам Москальковой, она сделала пять запросов, в том числе в Генпрокуратуру, СКР, в МВД, в прокуратуру Чечни. Все они дали отрицательные ответы, что не зарегистрировано ни одного такого преступления.

“Я беседовала с инициаторами, они говорят: боятся. Было указано по поводу пропаж и двух тюрем с конкретными адресами в городе Аргун, что якобы там пыточные зоны. Я, имея взаимодействие с правозащитниками, обращаюсь к ним, к журналистам, которые там работают, они выезжают на место, проверяют каждый угол – не соответствует действительности”, – заявила Москалькова.

В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что данные “Новой газеты” не подтверждаются. “Речь идет о каких-то фантомных жалобах, совершенно обезличенных”, – сказал он.

На замечание журналиста, что люди могут бояться жаловаться в открытую, Песков подчеркнул, что таким образом невозможно и взять их под защиту или проверить их информацию. “Это несколько абсурдная ситуация. Они что, боятся, что их возьмут под защиту? – отметил пресс-секретарь президента. – До сих пор каких-либо подтверждений этому конкретных нет, эти вот обезличенные данные. Они ничем нам не помогают для того, чтобы прояснить ситуацию. У нас есть информация, полученная от главы республики, у нас нету оснований в этой ситуации ему не верить и не доверять”.

“Главное, что, естественно, глава республики отметил, что не может идти и речи о каких-то угрозах в адрес журналистов”, – подчеркнул Песков.

Во вторник Москалькова заявила, что данные “Новой газеты” к настоящему моменту не нашли подтверждения. “Я получила все ответы на мои запросы из Генеральной прокуратуры, из Следственного комитета Российской Федерации, от МВД и прокуратуры республики. Они сообщили, что случаев пропажи людей, обращений к ним по этому поводу не было. Я попросила представителей правозащитного сообщества (Чечни) проверить по поводу тайных тюрем, они были в этом адресе, указанном в “Новой газете”, но тоже не установили наличия там тайных тюрем. Там находится изолятор временного содержания, в котором они обследовали каждый угол и не нашли подтверждения ситуации, которая описана в “Новой газете”, – сказала Москалькова.

“Моя дальнейшая проверка осложняется тем, что мне неизвестны имена, фамилии, конкретные факты насилия в отношении людей. Я попросила корреспондента, который работает в “Новой газете”, передать мне по возможности такие данные. На сегодняшний день этих данных нет”, – отметила омбудсмен.

В тот же день пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова сообщила Интерфаксу, что газета располагает именами погибших представителей ЛГБТ-сообщества, а также всех пострадавших. “Их имена мы также назовем следственным органам, когда они будут находиться в безопасности”, – заявила Прусенкова. Она подтвердила, что омбудсмен связывалась с журналистом “Новой газеты” для получения сведений по этой ситуации.

1 и 5 апреля в “Новой” были опубликованы две статьи Елены Милашиной о жестоких преследованиях геев в Чечне. Журналистка писала о массовых задержаниях, пытках и убийствах гомосексуалов. Затем в нескольких СМИ появились свидетельства спасшихся из Чечни жертв преследований.

Чеченские чиновники крайне резко отреагировали на публикацию. Так, муфтий Чечни Салах Межиев заявил, что авторов публикаций о преследовании гомосексуалов постигнет “возмездие Аллаха”. Советник глвы Чечни Рамзана Кадырова по религиозным вопросам Адам Шахидов заявил, что журналисты “Новой газеты” должны будут “на коленях просить прощения”, если не смогут доказать факт преследования гомосексуалов в регионе. Глава чеченского Миннациональностей Джамбулат Умаров в обращении к главреду “Новой” Дмитрию Муратову потребовал извинений за публикации.

В “Новой” расценили заявления, сделанные в Чечне, как прямой призыв к расправе над журналистами. В понедельник пресс-служба СКР сообщила, что ведомство проверяет информацию об угрозах журналистам “Новой газеты” и “Эха Москвы”. Вместе с тем в пресс-службе отметили, что в СКР по Чечне “обращений о преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации не поступало”. Тем не менее во вторник Милашина сообщила, что СКР начал проверку опубликованных изданием фактов преследования геев в Чечне.

В понедельник Кадыров заявил, что на Чечню ведется “массированная информационная атака”. “Используются самые недостойные методы и формы, искажается действительность, предпринимаются попытки очернить наше общество, образ жизни, традиции и обычаи, – написал Кадыров. – Люди без стыда и совести всегда будут говорить языком лжи и клеветы”. В среду на встрече в Владимиром Путиным Кадыров назвал “провокационными” статьи “про Чеченскую Республику, про народ, про те события, которые у нас якобы происходят, задержания”.