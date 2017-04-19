Среда, 19 апреля 2017

Кремль намерен провести поэтапную экономическую интеграцию Донбасса с Россией и таким образом “полностью отделить” регион от Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к российскому руководству.

По словам источников, Владимир Путин пользуется неопределенностью позиции США по Украине, но “похоронил надежды” на освобождение от санкций в ближайшее время. При этом у российского президента нет планов аннексии или признания независимости Донбасса, он намерен отторгнуть захваченные территории от Украины.

Москва “постепенно и последовательно” использует экономическую блокаду со стороны украинских активистов в качестве политического прикрытия и выстраивает ключевые экономические связи с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. В частности, РЖД снизила тарифы на перевозки угля и железной руды в прилегающих к оккупированным территориям районах. Это позволит заместить поставки на металлургические заводы Донбасса после прекращения их снабжения с территории Украины.

Депутат Госдумы единорос Константин Затулин заявил Bloomberg, что правительство страны сделало “следующий шаг к отделению Донбасса”.​ Бывший член президиума генсовета “Единой России” Алексей Чеснаков, , который в настоящее время консультирует администрацию президента по вопросам политики по Украине, а также высший правительственный чиновник на условиях анонимности, подтвердили слова депутата.

По информации двух работающих в Москве западных дипломатов, стратегия Путина включает в себя создание рычагов укрепления контроля Кремля над Донбассом на короткий срок. Чеснаков, комментируя это, подчеркнул, что ответные меры “всегда готовы”. “Каждый раз, когда Украина дает нам повод на их осуществление”, – сказал он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал такую постановку вопроса “абсурдной”, а соответствующие публикации – “наивными и примитивными”. “На протяжении многих лет и президент Путин, и российские представители на самых различных уровнях говорят об этом: Москва не пытается интегрировать в Россиб непризнанные республики Донбасса”, – сказал Песков.

17 марта заявил, что в Кремле не рассматривают сценарии по интеграции ДНР и ЛНР в состав России. “Таких сценариев, каких-то писаных, нет, – сказал Песков. – Вы знаете, что идут разные дискуссии. Вы знаете настрой, который неоднократно озвучивали представители Донбасса. Но никаких писаных сценариев на этот счет нет”. Именно поэтому Россия с тревогой наблюдает, как Украина сознательно отторгает от себя огромный регион, добавил пресс-секретарь президента.

“Эвентуальные рассуждения в этом контексте не считаем возможными. Россия была и остается заинтересованной в том, чтобы у ее границ существовала единая, предсказуемая и процветающая Украина, пока, к сожалению, страна от этого далека”, – подчеркнул Песков.

Песков также прокомментировал слова постпреда России при ОБСЕ Александра Лукашевича о том, что в Москве допускают возможность отмены признания документов ДНР и ЛНР. По словам дипломата, для этого Киев должен полностью выполнить минские соглашения.

Песков заявил, что решение о признании документов было правильным, хотя и вынужденным. Пресс-секретарь отметил, что “сознательные действия Киева по разрыву отношений с регионом” не значат, что миллионы украинцев должны существовать без какой-либо помощи. “И в данном случае, конечно, Россия не может оставить их без гуманитарной помощи, без гуманитарного содействия”, – сказал Песков.