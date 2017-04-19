Среда, 19 апреля 2017

УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю предъявило основному фигуранту третьего (бахчисарайского) дела крымских мусульман Энверу Мамутову дополнительное обвинение – по части 1 статьи 30 – статье 278 российского УК (приготовление к насильственному захвату власти). Об этом сообщил на своей ФБ-странице адвокат политзека Эмиль Курбединов.

По словам юриста, этот же состав будет вменен и остальным трем фигурантам дела: Ремзи Меметову, Зеври Абсеитову и Рустему Абильтарову.

С учетом части 2 статьи 66 УК России (назначение наказания за неоконченное преступление) такое обвинение предусматривает до 10 лет колонии.

11 мая истекает год с момента задержания обвиняемых по бахчисарайскому делу. Мамутову ранее была вменена часть 1 статьи 205.5 кодекса (организация деятельности террористической организации), предусматривающая срок вплоть до пожизненного. Поскольку этот состав относится к категории особо тяжких, часть 3 статьи 109 российского УПК (сроки содержания под стражей) позволяет продлевать политзеку арест и далее – вплоть до полутора лет.

Между тем Меметову, Абсеитову и Абильтарову инкриминировали часть 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации), санкция которой на момент вменяемых им эпизодов составляла от 5 до 10 лет колонии. Таким образом, этот состав относится к категории тяжких, а не особо тяжких и по истечении года пребывания в СИЗО их обязаны освободить, если только следствие не будет завершено и дело не отправят в суд.

Поскольку же следствие до сих пор продолжается, силовики, чтобы оставить в СИЗО всех четверых фигурантов, добавили им в обвинение особо тяжкую 278-ю статью.

В январе обвинение в подготовке захвата власти вменили шестерым фигурантам второго (ялтинско-алуштинского) дела крымских мусульман, у четверых из которых год содержания в СИЗО истекал в середине февраля, а еще у двоих – в середине апреля. Следствие по этому делу также до сих пор не завершено; недавно всем шестерым продлили арест до 8 июня.

Бизнесмен Мамутов, повар Меметов, стоматолог Абсеитов и строитель Абильтаров были задержаны 12 мая 2016 года и на другой день арестованы. Согласно фабуле дела, Мамутов основал в Бахчисарае ячейку “Хизб ут-тахрир”, а остальные обвиняемые были ее членами. Последний раз арест политзеков был продлен как раз до 11 мая; слушания проводились с грубыми нарушениями.

На воле у Мамутова остались семеро детей, у Абсеитова и Абильтарова – по четверо.

Зимой Мамутов и Меметов были подвергнуты принудительной стационарной экспертизе в психбольнице. Об отправке в психбольницу Абсеитова и Абильтарова в СМИ не сообщалось.