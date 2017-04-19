Среда, 19 апреля 2017

Законопроект о лишении российского гражданства лиц, осужденных по обвинениям в терроризме и экстремизме, внесенный в Госдуму во вторник, отозван из нижней палаты. Об этом сообщает Би-Би-Си со ссылкой на источники в аппарате Госдумы.

“Пришли от Володина и велели срочно его убрать”, – рассказал один из собеседников радиостанции.

На сайте нижней палаты по ссылке на карточку законопроекта открывается пустая страница.

Между тем, отмечает Би-Би-Си, ранее спикер Госдумы единорос Вячеслав Володин высказывался в поддержку инициативы. “Это действительно политический сигнал со стороны государства тем, кто задумал плохое в отношении граждан России”, – заявлял он.

Утром в четверг “Коммерсант” передавал, что Володин направил законопроект на рассмотрение в думский комитет по законодательству. При этом председатель комитета, член “Единой России” Павел Крашенинников заявлял изданию, что, хотя “ко второму чтению некоторые его (документа. – Ред.) положения необходимо будет скорректировать”, в первом чтении его примут уже в мае.

Между тем вице-спикер нижней палаты жириновец Игорь Лебедев сообщил Би-Би-Си, что законопроект отозвали для корректировки. В ближайшее время документ повторно внесут в Госдуму и опубликуют на той же странице сайта. При этом, заверил жириновец, “смысл (законопроекта. – Ред.) останется тот же”.

Документ был внесен лидерами фракций всех четырех думских партий – Владимиром Васильевым из “Единой России”, Владимиром Жириновским из ЛДПР, Сергеем Мироновым из “Справедливой России” и Геннадием Зюгановым из КПРФ. Он вносит поправку в статью 22 закона о гражданстве России (основания отмены решений по вопросам гражданства). Сейчас эта норма предусматривает отмену решения о предоставлении гражданства лишь в том случае, если это решение принималось на основании подложных документов или заведомо ложных сведений и этот факт установлен судом.

Законопроектом предлагалось включить в эту статью еще одно основание для лишения гражданства – это осуждение лица по статьям 205 (теракт), 205.1 (содействие терроризму), 205.2 (публичные призывы к терроризму или его публичное оправдание), 205.3 (обучение терроризму), 205.4 (организация террористического сообщества или участие в нем), 205.5 (организация деятельности террористической организации или участие в ней), 205.6 (несообщение о преступлении террористического характера), 206 (захват заложника), 208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем), 211 (угон самолета, корабля или поезда), 220 (незаконный оборот радиоактивных веществ), 221 (хищение либо вымогательство радиоактивных веществ), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти), 279 (вооруженный мятеж), 280 (публичные призывы к экстремизму), 282.1 (организация экстремистского сообщества или участие в нем), 282.2 (организация деятельности экстремистской организации или участие в ней), 282.3 (финансирование экстремизма), 360 (нападение на лиц или учреждения, пользующиеся международной защитой) и 361 УК (акт международного терроризма).

В то же время в документе указывалось, что исключение из гражданства не может быть применено к осужденным, которые не имеют иного гражданства или “гарантий на его приобретение”.

Как заявлялось в пояснительной записке к законопроекту, такие коррективы “позволят обеспечить реализацию дополнительных мер по защите граждан от терроризма и будут способствовать упреждению совершения преступлений террористического характера лицами, получившими российское гражданство”.

Документ внесли в Госдуму всего несколько дней спустя после того, как по теме выступил Владимир Путин. Комментируя действующую в Казахстане норму о лишении гражданства лиц, воевавших в вооруженных исламистских группировках, глава государства 12 апреля заметил: “В соответствии с российской Конституцией мы лишать никого гражданства не можем. Но мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства”. В ближайшее же время, добавил Путин, будет подготовлен соответствующий законопроект.

Принудительное лишение гражданства прямо запрещено частью 3 статьи 6 Конституции. Между тем в первоначальных редакциях “пакета Яровой” такая мера предусматривалась для лиц с двойным гражданством, которые осуждены по “террористическим” статьям УК либо устроились на работу в иностранные армии, правоохранительные структуры или суды. Кроме того, лишать гражданства предлагалось сотрудников международных НПО, в которых Россия не представлена.

Эти новеллы, однако, вызвали серьезную критику, и после первого чтения их из “пакета Яровой” исключили.