Среда, 19 апреля 2017

39-летний столяр из подмосковных Люберец Александр Шпаков – первый арестованный по “делу 26 марта” об антикоррупционной акции на Тверской – отказывается признавать вину. Об этом сообщает “Дождь”, корреспондент которого общался с политзеком в столичном СИЗО-5 “Водник”.

Шпаков был задержан еще в ночь на 27 марта; 28-го числа его отправили в СИЗО. Политзеку вменена часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающая до пяти лет колонии. СКР утверждает, будто обвиняемый дважды ударил подполковника Валерия Гонникова. Как передавал “Росузник”, 5 марта 2014 года Гонников – на тот момент майор – выступил свидетелем в процессе фигурантов Болотного дела Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева. Он сообщил, что не видел подсудимых на Болотной, однако подтвердил фабулу обвинения о “массовых беспорядках” во время акции.

В действительности, рассказал Шпаков, на полицейских он не нападал. Политзек сообщил, что шел по Тверской с российским флагом. “В 10 метрах от меня начали кричать, что рядом задержали Навального, – продолжил он. – После этого все ринулись к ближайшему автозаку, и я оказался в этой толпе, а рядом с автобусом меня ударили по голове дубинкой. После, уже в самом автобусе, куда меня затащили, – снова удары, теперь уже по почкам”.

Из отдела полиции Шпакова увезли на скорой. В больнице он зафиксировал ссадины и синяки; также ему сделали томографию и снимок ребер. Затем пострадавший отправился домой.

Около 3 часов ночи 27 марта Шпакова разбудили звонки в дверь. Подойдя к двери, он увидел, что замок пытаются вскрыть. Визитеры устроили у столяра обыск, изъяв все документы, мобильники, компьютер, а также одежду, надетую им на акцию, и флаг, с которым он выходил. После обыска Шпакова задержали.

В числе свидетелей по делу – капитан и лейтенант полиции. “Они говорили о двух ударах, – заметил политзек, – а в протоколе написано “не менее двух раз” – то есть, возможно, больше. Еще они уверяют: якобы я висел на зеркале, как орангутан. Этого тоже не было”.

Со Шпаковым работают несколько следователей. Один из них предложил политзеку признать вину. “Но в чем мне сознаваться? – заключил Шпаков. – Я ничего не совершал!”

В том же СИЗО “Водник” содержится и еще один арестованный по делу – 28-летний актер Юрий Кулий, которому также вменена часть 1 статьи 318 УК. “Вину признал – хотел, чтобы поскорее отпустили, – рассказал он “Дождю”. – Сейчас жалею об этом”.

Об арестах фигурантов “дела 26 марта” СКР объявил лишь неделю назад, когда в СИЗО отправили четвертого обвиняемого – 31-летнего Андрея Косых. 32-летний Станислав Зимовец был арестован еще 1 апреля; Кулия задержали 4-го, а арестовали 6-го числа. Какая часть статьи 318 – 1-я или 2-я (применение опасного насилия; до 10 лет) вменена Зимовцу и Косых, до сих пор не известно.

СКР заявлял, что Косых, так же как и Кулий, полностью признал вину.