Среда, 19 апреля 2017

Судья Верховного суда Юрий Иваненко объявил Управленческий центр свидетелей Иеговы в России экстремистской организацией и запретил его. Об этом сообщает Credo.

Решение принято по иску Минюста. Оно может быть обжаловано в апелляционную коллегию ВС. В то же время в части прекращения деятельности Управленческого центра решение подлежит немедленному исполнению.

Слушания по существу дела открылись 5 апреля и заняли шесть заседаний. Ранее, 23 марта, в качестве обеспечительной меры по иску деятельность свидетелей Иеговы была приостановлена.

Как сообщает РАПСИ, Минюст заявил, что Управленческий центр свидетелей Иеговы ввозит в Россию литературу, включенную в список экстремистских материалов, не принимает мер для профилактики проявлений экстремизма в региональных отделениях, а также финансирует запрещенные религиозные организации на местах. Чиновница ведомства Светлана Борисова, поддерживавшая иск в суде, указала, что с 2009 года 95 публикаций свидетелей Иеговы были объявлены в России экстремистскими, а восемь местных отделений ликвидированы. Кроме того, вступило в силу предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности, вынесенное Управленческому центру Генпрокуратурой.

Представители ответчика, в частности, заявили о фальсификации материалов правоохранителями. В ряде случаев в залы царства (дома собраний свидетелей Иеговы) запрещенная литература подбрасывалась, а показания свидетелей были ложными. Также подчеркивалось, что деятельность свидетелей Иеговы имеет мирный характер. Отмечалось, что иск Минюста вызвал обеспокоенность в ООН и международных правозащитных организациях.

Управленческий центр свидетелей Иеговы в России объединяет 2277 местных общин, в которые входят 175 тысяч верующих. Как отмечалось, после положительного решения по иску Минюста все они могут быть привлечены к ответственности по статье 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации или участие в ней), предусматривающей до 10 лет колонии.

Свидетели Иеговы подвергались репрессиям при Сталине. Также их жестоко преследовали в Германии при нацистах.