Среда, 19 апреля 2017

В Екатеринбурге снесена Успенская церковь Ново-Тихвинского женского монастыря, в 2011 году переданная местной епархии. Об этом сообщают “Хранители наследия” со ссылкой на пост градозащитницы Марины Сахаровой.

Церковь, построенная в 1778-1782 годах, была старейшей из сохранившихся в городе. В 1824-м ее посетил император Александр I. Здание имело статус объекта культурного наследия федерального значения.

Снос обнаружили еще 11 апреля. На месте церкви идет стройка и уже возведен бетонный фундамент нового здания.

Как отмечается, после передачи постройки епархии клирики заявляли о необходимости провести реконструкцию Успенской церкви. По крайней мере с декабря 2013 года здание было накрыто строительной сеткой.

В конце 2015-го, написала Сахарова, на сайте регионального Министерства управления госимуществом была опубликована “сомнительная экспертиза сомнительных экспертов”, одобрявшая проект реконструкции. Как отмечают “Хранители наследия”, исследование основывалось на предположении, “что во второй половине XIX века в монастыре “предполагалось в будущем изменение архитектуры всего храма для того, чтобы он приобрел единый “русский” стиль”, а революция 1917 года “помешала осуществлению этого замысла”. “Однако и в этой экспертизе ни слова не было про полный демонтаж”, – подчеркивается в публикации.

Между тем уже в мае 2016-го в интернете сообщалось, что церковь “наполовину разобрана”.

Снос Успенской церкви “Хранители наследия” расценили как “чистейшей воды уголовщину”, указав, что региональные власти не имели права санкционировать демонтаж здания. Сайт потребовал от Минкульта провести проверку фактов, изложенных в статье.

В публикации отмечается, что два года назад, в апреле 2015 года, в том же Ново-Тихвинском монастыре были снесены ворота и входная группа XIX века. Ворота также входили в список объектов культурного наследия. Однако информации о привлечении виновных к ответственности не поступало.

В последнее время РПЦ агрессивно добивается перевода себе на баланс культовых сооружений, находящихся в собственности государства. В середине февраля в распоряжение клириков на срок 49 лет был передан Сампсониевский собор в Петербурге – одна из старейших построек города. В начале марта стало известно о претензиях патриархии на здание Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, перестроенное из Крестовоздвиженской церкви Алексеевского женского монастыря. При этом клирики заверяют, что здание сносить не намерены. В конце прошлого месяца стало известно, что РПЦ предъявляет претензии на Спасо-Бородинский монастырь, находящийся на территории музея-заповедника “Бородинское поле” в Подмосковье.

Резкое неприятие в обществе вызвало принятое в январе решение о передаче РПЦ петербургского Исаакиевского собора. В середине февраля на фоне продолжавшихся протестов процесс был приостановлен, когда в СМИ появилась информация, что с Владимиром Путиным решение не согласовывали. Однако на прошлой неделе СМИ сообщили, что собор передадут клирикам 12 июля.