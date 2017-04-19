Среда, 19 апреля 2017

Прокуратура Москвы выявила признаки уголовного преступления в действиях представителей общественной организации “Христианское государство – святая Русь”, которые угрожали поджечь кинотеатры в случае показа фильма Алексея Учителя “Матильда”. Об этом говорится в ответе надзорного ведомства на обращение депутата от “Справедливой России” Олега Шеина, сообщает “Дождь”.

В ходе проверки установлено, что в действиях вышеуказанных лиц, подготовивших и разославших обращения, содержатся признаки преступления, предусмотренного части 1 статьи 179 УК (принуждение к отказу совершения сделки под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества)”, – говорится в документе.

В конце января некая организация “Христианское государство – Святая Русь” разослала в кинотеатры письма с угрозами. “Если выйдет фильм “Матильда”, кинотеатры будут гореть, может, даже пострадают люди. Официально уведомляем: любой баннер, афиша, листовка с информацией о прокате фильма будет рассмотрена как желание унизить святых православной церкви и провокация к “русскому майдану”, – говорится в письмах.

10 февраля депутат Госдумы Наталья Поклонская направила в Главное управление по противодействию экстремизму МВД требование проверить движение “Христианское государство – Святая Русь”. В депутатском запросе в Центр “Э” Поклонская просит “провести проверку на предмет существования такого движения… и на предмет наличия в таких призывах (если они были) признаков состава уголовного или административного правонарушения”. При этом названия движения она не упомянула.

По словам Поклонской, она не знает этого движения и не считает его православным. “По фактам высказываний каких-либо угроз экстремистского характера я уже высказывалась ранее – это недопустимо, и в любом случае должна быть жесткая реакция со стороны правоохранительных органов”, – заявила депутат.

Сама Поклонская активно выступает против показа “Матильды”. В понедельник она направила в Генпрокуратуру результаты экспертизы по фильму. В документе говорится, что картина направлена на формирование “ложного образа Николая II как неадекватного и нравственно растленного человека”. Эксперты Поклонской заявляют, что фильм оскорбляет религиозные чувства и не может демонстрироваться публично.

8 февраля Учитель направил в Генеральную прокуратуру два заявления, касающиеся Поклонской и руководства организации “Христианское государство – Святая Русь”. В своем первом заявлении Учитель просит “оградить коллектив фильма, работников прокатных организаций от дальнейших угроз, иных противоправных действий лиц экстремистской направленности, как и от публично распространяемых клеветнических измышлений собственно госпожи Поклонской”.

Во втором заявлении, подписанном его адвокатом, режиссер просит проверить православную организацию на экстремизм после прозвучавших угроз в адрес создателей картины и потенциальных зрителей.