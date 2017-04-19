Среда, 19 апреля 2017

На части территории Александровского района Владимирской области, где накануне спецназовцы ФСБ убили двух мигрантов из Таджикистана, действует режим контртеррористической операции. Об этом сообщает Газета.Ру со ссылкой на местных жителей, в том числе на чиновника районной администрации. Как утверждается, силовики разыскивают еще четверых приезжих, живших в одном коттедже с убитыми.

В среду утром в деревню Лизуново прибыли несколько десятков полицейских и силовиков в гражданском, рассказал один из собеседников издания. На дорогах поставили блокпосты; после этого силовики начали прочесывать все дома в Лизунове и соседних деревнях. Всех мигрантах, которые работают в местных дачных поселках, согнали в лизуновский клуб. Часть в дальнейшем отпустили, остальных вывезли из деревни на четырех автобусах.

Бой, о котором накануне сообщала ФСБ, произошел в дачном поселке близ деревни Ивановское, расположенной в 2 километрах от Лизунова.

Как рассказала учительница лизуновской школы, силовики заявили, что режим КТО продлится еще три-четыре дня, а о его отмене уведомят особо. Пока же местным жителям предписано не выпускать детей гулять на улицу; в школу же и из школы их должны отводить родители.

Полицейских в форме на улицах нет, добавила учительница, однако педагогам сообщили, что по всей местности дежурят силовики в гражданском и они же охраняют школу.

Между тем Regnum цитирует заявление владимирского УФСБ, в котором утверждается, что информация о введении режима КТО “не соответствует действительности”.

Местность, в которой разворачиваются события, находится у самой границы с Московской областью. Расстояние от Ивановского до Сергиева Посада составляет по прямой около 20 километров.

Как в среду заявляла ФСБ, граждане некоей среднеазиатской страны 26 и 30 лет “состояли на связи у вербовщиков международных террористических организаций, проявляли интерес к технологии изготовления СВУ и выражали готовность к совершению террористических актов на территории России”, а при попытке задержания “оказали активное вооруженное сопротивление”. На месте боя, утверждала спецслужба, найдены автомат Калашникова, пистолет Макарова и компоненты для изготовления бомбы. Судя по видео, которое распространили силовики, среди этих компонентов были сахар, аммиачная селитра, отбеливатель “Бос”, электролит и ацетон.

По информации Газеты.Ру, убитые не имели отношения к недавнему взрыву в петербургском метро, “однако выйти на них удалось в том числе в ходе отработки связей и контактов фигурантов дела о теракте в Санкт-Петербурге”.

Между тем Life в четверг сообщил, будто в коттедже, где произошел бой, был временный склад оружия и самодельных бомб. Убитые же, заявил телеканал, готовили “расстрел толпы по парижскому сценарию на 9 Мая, а также подрывы во время майских праздников во Владимирской и в Московской областях”.