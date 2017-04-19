Среда, 19 апреля 2017

Заказчик теракта в метро Петербурга “практически установлен”. Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников, сообщает Интерфакс.

“Практически установлен. Да, да, установлен, – сказал Бортников. – Все, что было официально предъявлено, свидетельствует о подготовке террористами того акта, который произошел в питерском метрополитене. Будем постепенно вводить вас в курс дела”.

Между тем источник РБК в Национальном антитеррористическом комитете сообщил, что ФСБ и СКР проверяют идеологов “Исламского государства” на причастность к теракту в метро. По его словам, организаторов атаки могла вдохновить пропаганда из-за рубежа, в том числе от Ислама Атабиева по прозвищу Абу Джихад.

Несколько арестованных по делу о теракте в метро подтвердили на допросах, что они изучали в интернете пропагандистские материалы, посвященные радикальным движениям, рассказал представитель НАКа. Саму атаку обычно планирует человек, находящийся не в России. Непосредственной организацией занимаются члены группировки “рангом пониже”. Они через соцсети договариваются о создании “разовой банды”. “Члены такой группировки, как правило, не знакомы друг с другом и видятся лишь незадолго до акции, после которой, если они остаются в живых, разъезжаются по своим городам и населенным пунктам до следующей атаки”, – отметил источник.

3 апреля в вагоне поезда петербургского метро произошел взрыв. Погибли 15 человек: 11 умерли на месте взрыва, еще четверо – по дороге в больницу или уже после доставки туда. Более 50 человек получили ранения. На следующий день СКР сообщил, что теракт совершил Акбаржон Джалилов – 22-летний уроженец киргизского города Ош, гражданин России. Он же, по информации следственного ведомства, заложил бомбу на станции “Площадь Восстания”. Эта бомба, однако, не сработала.

6 апреля СКР сообщил о задержании восьмерых знакомых Джалилова, которые могут быть причастны к взрывам в петербургском метро. Сейфуллу Хакимова, Ибрагибжона Ерматова, Дилмурода Муидинова, Бахраму Ергашева, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова задержали в Петербурге, а Шохисту Каримову и Содика Ортикова – в Москве. Сообщалось, что при задержании были изъяты оружие и взрывчатка. На следующий день суды арестовали подозреваемых.

В понедельник ФСБ объявила о задержании в Одинцовском районе Подмосковья 26-летнего Аброра Азимова. На видео, распространенном спецслужбой, был продемонстрирован пистолет, который, как утверждалось, изъяли у подозреваемого. Согласно фабуле дела, Азимов занимался подготовкой смертника Джалилова.

Во вторник судья Басманного райсуда Москвы Артур Карпов арестовал Азимова на срок до 3 июня. Сам подозреваемый на слушаниях утверждал, что непосредственного отношения к теракту не имел. По его словам, он получал команды от неизвестного лица и не знал, что участвует в организации преступления.

В среду ФСБ объявила о задержании в поселке Московский 28-летнего Акрама Азимова – старшего брата Аброра. Как утверждает ФСБ, он помогал переправлять деньги, потраченные на подготовку теракта, и поддерживать связь с “эмиссарами международных террористических организаций”. При задержании у Акрама Азимова нашли гранату РГД-5, заявляет спецслужба.

Между тем накануне “Московский комсомолец” со ссылкой на отца братьев – Ахрала Азимова, работающего в Москве водителем автобуса, – передавал совершенно иную информацию. Сообщалось, что старшего брата тремя-четырьмя днями раньше задержали в Киргизии, в больнице, где он лечил гайморит, и отправили в Москву.

Таким образом, число подозреваемых в причастности к теракту достигло 10 человек. В четверг Басманный суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте Акрама Азимова.