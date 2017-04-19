Среда, 19 апреля 2017

Управление ФСБ по Псковской области предъявила обвинение 44-летнему жителю города Дно Борису Яковлеву по части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета). Об этом “Граням” сообщил адвокат Дмитрий Динзе, представляющий интересы музыканта.

Яковлев известен авторскими песнями, которые он публикует на своем youtube-канале. “Яковлев вину не признал, от дачи показаний отказался, так как стороне защиты необходимо проанализировать материал, который вменяют подзащитному, – рассказал Динзе. – Кроме того, в настоящее время назначена компьютерная экспертиза по цифровым носителям, изъятым у Яковлева, а также в ближайшее время будет назначена и проведена судебная лингвистическая экспертиза. Эксперты подбираются. Подзащитному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде”.

По версии ФСБ, кроме записей песен для YouTube, с 20 по 29 июня 2016 года Яковлев разместил на личной странице в социальной сети “ВКонтакте” пять материалов, в которых изложил свои идеи о ситуации и событиях в стране. Речь идет о текстах, начинающихся со слов “Про выборы”, “Мы свой лимит на революции уже исчерпали”, “Над головою карлика”, “Мне вот интересно”, “Читая новостную ленту”

20 марта 2017 года оперуполномоченный 1 отделения отдела по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом УФСБ по Псковской области старший лейтенант А. Филлипов написал рапорт – сообщение о преступлении. Он заявил, что в опубликованных текстах Яковлева имеются признаки преступления – публичные призывы к экстремизму в интернете.

Доцент кафедры педагогики и психологии Сибайского института Башкирского государственного университета Андрей Поминов в специально проведенном исследовании написал, что в публикациях “имеются психологические и лингвистические средства, направленные на побуждение неопределенного круга лиц к осуществлению экстремистских действий, направленных на насильственное изменение существующего государственного строя или на захват власти”.

В результате старший следователь следственного отдела УФСБ России по Псковской области, капитан юстиции И. Карпенков возбудил уголовное дело.

Песня Бориса Яковлева “Признание врага народа”:

16 марта судья Пресненского райсуда Москвы Евгений Найденов оштрафовал рэпера Давида Нуриева (Птаху) на 200 тысяч рублей по делу об экстремизме. Птаха был объявлен виновным по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды к группе лиц, объединенной по признаку “оказание помощи правоохранительным органам в розыске и задержании преступников”). Такой “социальной группой” в деле названо движение “Антидилер”, основанное экс-депутатом Госдумы от ЛДПР, бывшим профессиональным дзюдоистом Дмитрием Носовым.

Прокурор требовал для подсудимого полтора года условно. Музыкант полностью признал вину и принес извинения “Антидилеру”. Дело рассматривалось в особом порядке; процесс прошел в одно заседание.