Среда, 19 апреля 2017

Зампред Набережночелнинского горсуда Татарии Айрат Идрисов приговорил девятерых фигурантов дела запрещенной в России организации “Таблиги джамаат” к реальным срокам в колонии общего режима. Об этом сообщает “Татар-информ”.

44-летний Ильгиз Загидуллин получил 3 года 9 месяцев, 43-летний Ленар Зиятдинов – 3 года 6 месяцев, 35-летний Марат Шарифуллин – 3 года 3 месяца, 41-летний Салават Баязитов и 45-летний Рамиль Султанов – 3 года, 37-летний Ренат Насретдинов – 2 года 8 месяцев, 29-летний Мубаракзян Вафин – 2 года 6 месяцев, 53-летний Гаяр Судияров и 28-летний Хадятулло Хасанов – 2 года.

Идрисов объявил всех подсудимых виновным по части 2 статьи 282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации), предусматривающей от двух до шести лет колонии.

Все фигуранты заявили о признании вины, и их дело рассматривалось в особом порядке – без допросов свидетелей и анализа доказательств. Однако можно предположить, что сделок с прокуратурой они не заключали: в противном случае каждого обвиняемого судили бы отдельно.

Предварительные слушания по делу прошли 11 апреля, слушания по существу заняли лишь два заседания – 18-го и 20-го числа. Обвинение в процессе поддерживал прокурор Евгений Лизунов.

Дело было возбуждено Набережночелнинским горотделом СКР 13 октября 2016 года. Как утверждается, в начале 2000-х годов фигуранты вступили в “Таблиги джамаат”, целью которого в деле названо “установление мирового господства посредством распространения радикальной формы ислама и создание исламского государства “Всемирный халифат”. Будучи осведомлены о запрете организации, говорится в приговоре, обвиняемые в 2014-2016 годах продолжали участие в ее деятельности, в частности проводили собрания и вербовали новых членов. Собрания, утверждается в деле, проходили в Казани, Набережных Челнах, Азнакаеве и других населенных пунктах региона.

20 октября 2016-го СКР объявил, что при помощи ФСБ и полиции провел 41 обыск в целом ряде городов, поселков и районов, в том числе в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Азнакаеве, Кукморе, Рыбной Слободе, Сабинском районе. Между тем ФСБ сообщала лишь о 39 обысках по “адресам пребывания 34 лидеров и активных членов группы”.

Как утверждалось, были изъяты запрещенные книги, а также рукописи, цифровые носители и некие иные документы, “отражающие системный антироссийский и антиконституционный характер деятельности членов группы, ее структуру и состав, а также свидетельствующие о проведении ими пропаганды агрессивного и нетрадиционного для Татарстана ислама”.

По итогам обысков СКР сообщил о задержании восьмерых человек; ФСБ первоначально называла такое же число, однако затем заявила, что задержанных лишь семеро. Неделю спустя, 27 октября, спецслужба распространила информацию о задержании еще двух фигурантов. Как следует из нынешней публикации “Татар-информа”, это были Судияров, проходивший по делу как “ответственный за финансовое обеспечение деятельности группы”, и Хасанов, которого называли “лидером ячейки, состоящей из лиц таджикской национальности”.

При этом после первых обысков СКР заявлял, что дело открыто не только по части 2 статьи 282.2, но и по части 1 этой же статьи (организация деятельности экстремистской организации), санкция которой составляет от 6 до 10 лет колонии. Однако к моменту отправки дела в суд часть 1 статьи 282.2 из обвинения исключили.

“Таблиги джамаат” (урду Общество распространения веры; ар. “Джамаат ат-таблиг”) основан в 1926 году в Индии. Организация ведет миссионерскую деятельность почти исключительно в среде мусульман; она не занимается политикой, чужда радикальных взглядов и не имеет никакого отношения к терроризму.

В России “Таблиги джамаат” с 2009 года находится под запретом. За рубежом эта организация с 2006-го запрещена в Таджикистане, а с 2013-го – в Казахстане. Попытки запретить “Таблиги джамаат” много лет предпринимаются в Киргизии, однако до сих пор они успехом не увенчались.