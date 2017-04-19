Среда, 19 апреля 2017

Судья Басманного райсуда Москвы Елена Ленская арестовала 28-летнего гражданина Киргизии и России Акрама Азимова, десятого фигуранта дела о теракте в петербургском метро, до 3 июня. Об этом сообщает Интерфакс.

Сам Азимов на заседании заявлял, что не причастен к теракту. Назначенный адвокат также отмечала, что в материалах дела нет доказательств, свидетельствующих об обоснованности подозрений. В этой связи она ходатайствовала об избрании задержанному более мягкой меры пресечения.

Между тем следователь утверждал, что Азимов дал показания как на себя, так и на своего брата – 26-летнего Аброра Азимова, арестованного по этому же делу во вторник.

О задержании Акрама Азимова тогда же, 18 апреля, сообщил его отец Ахрал Азимов, водитель автобуса в Москве. Он рассказал, что оба брата работали в суши-баре в подмосковном Одинцове, однако старший в конце марта уволился после конфликта с начальством и вернулся в Киргизию, чтобы проведать родных, а также вылечиться от гайморита.

Как позже уточнила мать братьев Вазира Азимова, 14 апреля сыну сделали операцию в больнице города Ош, а уже на другой день силовики из Комитета национальной безопасности Киргизии забрали его оттуда в наручниках и отправили в Москву. “У него не было денег на билет, не было паспорта”, – заметила Азимова.

Между тем в среду ФСБ объявила, будто в тот же день задержала Акрама Азимова в поселке Московский в черте Новой Москвы. Позже было распространено видео задержания. Азимова хватают на автобусной остановке, а в поясной сумке у него находят гранату РГД-5.

СРОЧНО: ФСБ подтвердила задержание брата предполагаемого организатора теракта в метро Петербурга pic.twitter.com/d36vBmKLRm

— Пятый канал Новости (@5tv) 19 апреля 2017 г.

Вазира Азимова назвала это видео постановкой.

Задержанному вменили пособничество терроризму. Как утверждается, он помогал переправлять деньги, потраченные на подготовку теракта, и поддерживать связь с “эмиссарами международных террористических организаций”.

Младшему брату, Аброру Азимову, вменяют пункт “б” части 3 статьи 205 (теракт, повлекший смерть человека) и часть 2 статьи 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатых веществ в составе группы лиц). Согласно фабуле дела, подозреваемый занимался подготовкой Акбарджона Джалилова, который считается непосредственным исполнителем теракта, взорвавшимся в метро.

Сам подозреваемый настаивал, что непосредственного отношения к теракту не имел. По его словам, он получал команды от неизвестного лица и не знал, что участвует в организации преступления.

Всего в деле 10 фигурантов. Восемь других были арестованы в Москве и Петербурге еще 7 апреля.