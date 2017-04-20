Четверг, 20 апреля 2017

Яркие, эффектные заливные наклейки (шильды), не так давно появившиеся на рынке рекламы и сувенирной продукции, завоевали свое важное место в брендировании фирм и товаров.

Наклейки со смолой используют, чтобы выделить свою продукцию, продемонстрировать товары и услуги своей компании и даже повысить свою узнаваемость среди конкурентов. На них можно разместить логотип, эмблему, контакты (сайт, e-mail) и даже слоганы своей компании. Автомобили, бытовая техника, электроника, алкогольная продукция и косметика – все может стать носителем фирменного шильдика.

Прочный верхний слой из эпоксидной смолы не только создает оригинальный и презентабельный вид объемных наклеек, но и защищает изображение от влаги, пыли, солнечных лучей и различных механических повреждений. Поэтому такие наклейки можно использовать на улице. Этот слой смолы также увеличивает срок службы шильды.

Процесс изготовления объемных наклеек технически не сложен. Сначала на основу будущего изделия наносится нужный рисунок методом офсетной, трафаретной печати или цифровым способом. В качестве основы для таких наклеек используют разнообразные материалы: самоклеящуюся прозрачную или цветную пленку, пластиковые или металлические листы. При трафаретной печати краски лучше сохраняют свою яркость, что чаще всего теряется при производстве другими способами.

Затем основа разрезается по выбранному шаблону. Форма и размеры заливных наклеек зависят только от желания и фантазии заказчиков, для производителей никаких ограничений не существует. Главное, чтобы края основы были идеально ровными. После этого изображение заливается тонким слоем эпоксидной или полиуретановой смолы, которая создает на поверхности основы небольшую выпуклость, подобие линзы. Кстати, применяемая смола соответствует нормам экологической и санитарной безопасности. Дальше нужно дать смоле естественным путем застыть. Все, объемная наклейка готова к использованию. Она гладкая на ощупь, легкая, гибкая и одновременно прочная.

Поверхности, на которые приклеиваются такие изделия, должны быть сухими и ровными. Повторную клейку произвести будет невозможно. По желанию, в готовое изделие можно вмонтировать дополнительную фурнитуру.

Заливные наклейки часто становятся подарками для членов различных семинаров и конференций. Организаторы выставок и конкурсов раздают их посетителям и участникам как сувениры.

Не менее популярны объемные наклейки со смолой и среди детей. Малыши с радостью обозначают свои личные вещи заливными наклейками с изображением любимых мультгероев. Школьники маркируют ими рюкзаки, обложки книг и тетрадей, велосипеды или коньки. Объемные наклейки все чаще становятся атрибутами детских праздников и массовых мероприятий.