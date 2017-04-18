Вторник, 18 апреля 2017

Роскомнадзор разработал законопроект о запрете обхода блокировок сайтов, сообщают “Ведомости”. Поправки в закон об информации и КоАП, разработанные по инициативе Совбеза, обязывают анонимайзеры и VPN-сервисы блокировать запрещенные сайты, в противном случае они сами будут заблокированы.

Законопроект также обязывает поисковики удалять заблокированные сайты из поисковой выдачи под угрозой штрафа на сумму 700 тысяч рублей.

Как отмечают источники издания, в разработке законопроекта участвовали юристы Медиа-коммуникационного союза, который объединяет крупнейшие медиахолдинги и операторов связи. Однако МКС интересует в основном антипиратский аспект этой инициативы.

Авторы законопроекта указывают, что сами по себе технологии направления трафика через зарубежные и анонимные прокси-серверы и VPN-сервисы не являются незаконными. Существует широкий спектр для их законного применения, в том числе в банковском деле. Но эти же технологии используются и для “обхода блокировок”, отмечают авторы. Чтобы этого не было, законопроект предлагает полностью запретить использовать в России сети, информационные системы и программы для получения доступа к запрещенным сайтам.

Между тем представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил RNS, что не знает о разработке ведомством законопроекта по блокировке анонимайзеров. “Мне об этом законопроекте ничего не известно, Роскомнадзор не обладает правом законотворческой инициативы”, – отметил Ампелонский. В Минкомсвязи сообщили, что законопроект в ведомство на согласование не поступал.

Заместитель директора департамента Минкомсвязи по государственной политике в области средств массовой информации Арсений Недяк отметил, что на соглассование в ведомство законопроект “пока не поступал”.

В России по решению судов уже блокируют анонимайзеры за предоставление доступа к запрещенным сайтам. По оценке “Роскомсвобода”, всего заблокированы около 100 таких ресурсов. Так, 12 февраля Роскомнадзор по решению Бузлукского районного суда Оренбургской области заблокировал VPN-сервис Hideme.ru за предоставление доступа к запрещенным сайтам.

Впервые о разработке законопроекта по блокировке анонимайзеров сообщалось в августе 2013 года. Тогда с такой инициативой выступила ФСБ. 5 февраля 2015 года депутат Госдумы Леонид Левин предложил блокировать анонимайзеры в досудебном порядке.

13 февраля 2016 года в Роскомнадзоре поддержали предложение штрафовать за призывы к обходу блокировок сайтов. Тогда же “Роскомсвобода” под угрозой блокировки Роскомнадзором была вынуждена удалить со своего сайта инструкции по использованию анонимайзеров.

17 марта Госдума приняла в первом чтении законопроект о блокировке зеркал сайтов, запрещенных за нелегальное распространение аудиовизуальных произведений. Документ вводит понятие “производный сайт в сети интернет”, то есть зеркала, а также определяет порядок ограничения доступа к таким сайтам на основании обращений правообладателей в Московский городской суд и последующих судебных приказов. Поисковые системы будут обязаны удалять из поисковой выдачи ссылки на зеркала, доступ к которым ограничен.

Анонимайзеры и VPN-сервисы позволяет менять IP-адрес, с которого пользователь обращается к внешним сайтам. Блокировку также позволяют обойти встроенные функции браузеров. В Opera и в Яндекс-браузере это режим Turbo, в Google Chrome – режим экономии трафика. Подробно о способах обхода блокировки мы рассказываем здесь.

С 13 марта 2014 года сайт “Граней” внесен в реестр запрещенных ресурсов за “призывы к противоправной деятельности и участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка”. По распоряжению Роскомнадзора провайдеры по всей России блокируют доступ к “Граням”.