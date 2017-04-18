Вторник, 18 апреля 2017

В редакцию “Новой газеты” прислали письмо без обратного адреса с неизвестным белым порошком внутри. Об этом сообщается на сайте издания.

Письмо пришло в среду около 11 утра. На конверте был указан только город отправления – Грозный. Письмо адресовалось гендиректору “Новой” Сергею Кожеурову.

В редакцию вызвали МЧС и полицию. Эвакуация находившихся внутри людей при этом не проводилась.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря “Новой” Надежду Прусенкову, в белом порошке не нашли опасных веществ. “В настоящий момент полиция уехала, забрав конверт с собой. Экспресс-анализ порошка, сделанный сотрудниками полиции на месте, показал, что там нет опасных веществ”, – заявила Прусенкова. По словам Прусенковой, планируется провести экспертизу порошка. Пресс-секретарь газеты отметила, что журналисты расценили инцидент “как неудачную шутку”, в редакции уже получали посылку с порошком несколько лет назад.

1 и 5 апреля в “Новой” были опубликованы две статьи журналистки Елены Милашиной о жестоких преследованиях гомосексуалов в Чечне. Сообщалось о массовых задержаниях, пытках и убийствах геев. Затем в нескольких СМИ появились свидетельства пострадавших, которые спаслись из Чечни.

Чеченские чиновники и клирики крайне резко отреагировали на публикацию. Так, муфтий Чечни Салах Межиев заявил, что авторов публикаций о преследовании гомосексуалов постигнет “возмездие Аллаха”. Адам Шахидов, советник главы региона Рамзана Кадырова по религиозным вопросам, заявил, что журналисты “Новой” должны будут “на коленях просить прощения”, если не смогут доказать факт преследования гомосексуалов в Чечне. Глава регионального Миннациональностей Джамбулат Умаров в обращении к главреду “Новой” Дмитрию Муратову потребовал извинений за публикации.

В “Новой” расценили заявления, сделанные в Чечне, как прямой призыв к расправе над журналистами. Позже главред “Эха Москвы” Алексей Венедиктов подверг резкой критике бездействие Генпрокуратуры, СКР и силовых ведомств. “Пока ваши центры “Э” гоняются за подростками с кедами, у вас под боком выросла наглая, бесконтрольная, вражеская государству сила, которая смеет угрожать гражданам России, – писал журналист. – Или она уже настолько выросла, что вы опасаетесь даже приступить к расследованию? Или доморощенный ИГИЛ настолько сильнее вас, а вам остается лишь продолжать беспомощно наблюдать, как они грозят и убивают?” На следующий день угрозы из Чечни получило и само “Эхо Москвы”.

В понедельник СКР сообщил, что проверяет информацию об угрозах журналистам “Новой” и “Эха”. В то же время утверждалось, что в чеченский главк ведомства “обращений о преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации не поступало”. Тем не менее во вторник Милашина сообщила, что СКР начал проверку фактов преследования геев в Чечне, о которых говорилось в публикациях.