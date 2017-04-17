Понедельник, 17 апреля 2017

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросит парламент объявить досрочные выборы 8 июня, на три года раньше срока, сообщает Би-Би-Си. Мэй сделала экстренное заявление о намерении распустить Палату общин после встречи с министрами на Даунинг-стрит.

Мэй в прошлом исключала возможность досрочных выборов до 2020 года.

Лидер консерваторов, уверенно лидирующих по популярности во всех опросах, объяснила досрочные выборы стремлением к стабильности, когда страна начала переговоры о выходе из Европейского союза. По мнению Мэй, политические игры других партий мешают их успешному проведению и обостряют ситуацию внутри страны.

“Поэтому нам нужны всеобщие выборы. И нам нужны они сейчас, – заявила премьер-министр. – Страна действует как единое целое, а Вестминстер – нет”.

Оппозиционная Лейбористская партия обещала заблокировать финальное соглашение о выходе из ЕС. Шотландская национальная партия обещала голосовать против договоренностей. Либерал-демократы угрожали завести работу парламента в тупик.

Оппозиционные политики приветствовали решение Мэй. Лидер лейбористов Джереми Корбин отметил, что выборы дадут возможность британцам “проголосовать за правительство, которое будет ставить во главу угла интересы большинства”.

“Это возможность изменить направление развития страны. Если вы не хотите катастрофически тяжелого “брексита”, если вы хотите, чтобы Британия осталась в едином рынке, если вы хотите, чтобы Британия оставалась открытой, толерантной и единой – это ваш шанс”, – заявил лидер либерал-демократов Тим Фаррон.

Акт о фиксированном сроке полномочий парламента от 2011 года предусматривает, что всеобщие выборы в парламент проводятся каждые пять лет в первый четверг мая. Предыдущие выборы в британский парламент состоялись 7 мая 2015 года, следующие выборы должны были состояться не ранее 2020 года. Законопроект о проведении досрочных выборов должен одобрить парламент. Для его принятия необходимы две трети голосов членов Палаты общин, то есть поддержка 434 из 650 депутатов.

По итогам голосования 23 июня 2016 года за выход Британии из ЕС высказались 51,9 процента подданных, против – соответственно 48,1 процента. При этом из четырех составных частей Соединенного Королевства сторонники Brexit получили большинство только в Англии и Уэльсе, тогда как Шотландия и Северная Ирландия выступили за продолжение членства в Евросоюзе. Так, в Шотландии противники Brexit набрали 62 процента голосов, сторонники – 38 процентов.

На другой день премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил о намерении покинуть пост. 13 июля королева Елизавета II приняла его отставку, назначив премьером министра внутренних дел Мэй.

3 ноября 2016 года Высокий суд Лондона постановил, что правительство не имеет права инициировать процесс Brexit без одобрения его парламентом. 9 февраля Палата общин британского парламента приняла в окончательном чтении акт, одобряющий приведение в действие статьи 50 Лиссабонского договора о порядке выхода страны из Евросоюза. Правительственный законопроект поддержали 494 депутата, против выступили 122. В ходе предшествовавших финальному голосованию дебатов депутаты обсуждали несколько поправок, среди которых – разрешение гражданам Евросоюза оставаться на территории Соединенного Королевства после завершения процесса Brexit. В результате ни одна из поправок не была принята.

29 марта Мэй подписала официальное уведомление о задействовании Британией 50-й статьи Лиссабонского договора с целью выхода страны из Евросоюза. Письмо было вручено председателю Европейского совета Дональду Туску. Это стало формальным началом процедуры Brexit.