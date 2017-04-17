Понедельник, 17 апреля 2017

Следственный комитет начал проверку опубликованных в “Новой газете” фактов преследования геев в Чечне. Об этом на своей странице сообщила журналист издания Елена Милашина.

Между тем уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что данные “Новаой газеты” к настоящему моменту не нашли подтверждения, сообщает ТАСС. “Я получила все ответы на мои запросы из Генеральной прокуратуры, из Следственного комитета Российской Федерации, от МВД и прокуратуры республики. Они сообщили, что случаев пропажи людей, обращений к ним по этому поводу не было. Я попросила представителей правозащитного сообщества (Чечни) проверить по поводу тайных тюрем, они были в этом адресе, указанном в “Новой газете”, но тоже не установили наличия там тайных тюрем. Там находится изолятор временного содержания, в котором они обследовали каждый угол и не нашли подтверждения ситуации, которая описана в “Новой газете”, – сказала Москалькова.

“Моя дальнейшая проверка осложняется тем, что мне неизвестны имена, фамилии, конкретные факты насилия в отношении людей. Я попросила корреспондента, который работает в “Новой газете”, передать мне по возможности такие данные. На сегодняшний день этих данных нет”, – отметила омбудсмен.

1 и 5 апреля в “Новой” были опубликованы две статьи Милашиной о жестоких преследованиях геев в Чечне. Журналистка писала о массовых задержаниях, пытках и убийствах гомосексуалов. Затем в нескольких СМИ появились свидетельства спасшихся из Чечни жертв преследований.

После этого советник Рамзана Кадырова по религиозным вопросам Адам Шахидов обвинил журналистов в клевете. Собрание приняло резолюцию с призывом к “возмездию” “подстрекателям”. Выступления Шахидова и других богословов транслировались по чеченскому телевидению и широко разошлись в соцсетях. В “Новой” расценили заявления, сделанные в Чечне, как прямой призыв к расправе над журналистами. Милашина сообщила газете The Washington Post, что уехала из Москвы в безопасное место и намерена некоторое время работать за границей. Она подчеркнула, что в опасности все сотрудники “Новой газеты”.

14 апреля муфтий Чечни Салах Межиев заявил, что авторов публикаций о преследовании гомосексуалов постигнет “возмездие Аллаха”. В свою очередь, Шахидов заявил, что журналисты “Новой газеты” должны будут “на коленях просить прощения”, если не смогут доказать факт преследования гомосексуалов в регионе. Глава чеченского Миннациональностей Джамбулат Умаров в обращении к главреду “Новой” Дмитрию Муратову потребовал извинений за публикации.

В понедельник Кадыров заявил, что на Чечню ведется “массированная информационная атака”. “Используются самые недостойные методы и формы, искажается действительность, предпринимаются попытки очернить наше общество, образ жизни, традиции и обычаи, – написал Кадыров. – Люди без стыда и совести всегда будут говорить языком лжи и клеветы”. В тот же день министр Умаров вновь потребовал от журналистов извинений перед чеченским народом. Он назвал реакцию на публикации “Новой” “нормальной кавказской риторикой”.

Как заявлял пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, в Кремле получили обращение Муратова об угрозах журналистам. Для оспаривания клеветнических публикаций есть законные способы, заметил в этой связи чиновник. “Незаконных методов воздействия” на журналистов, заверил он, в Кремле не одобряют.

В пятницу главный редактор “Эха Москвы” Алексей Венедиктов подверг резкой критике бездействие Генпрокуратуры, СКР и силовых ведомств. “Пока ваши центры “Э” гоняются за подростками с кедами, у вас под боком выросла наглая, бесконтрольная, вражеская государству сила, которая смеет угрожать гражданам России, – писал Венедиктов. – Или она уже настолько выросла, что вы опасаетесь даже приступить к расследованию? Или доморощенный ИГИЛ настолько сильнее вас, а вам остается лишь продолжать беспомощно наблюдать, как они грозят и убивают?” На следующий день угрозы из Чечни получило и само “Эхо Москвы”

В понедельник более 60 деятелей культуры выступили в поддержку “Новой газеты” и “Эха Москвы”. Они потребовали от правоохранительных органов срочно “дать правовую оценку” прозвучавшим из Чечни угрозам. “Отсутствие должной реакции со стороны правоохранительных органов и руководства страны повлекло за собой очередные угрозы – на этот раз в адрес журналистов радио “Эхо Москвы”, вступившихся за своих коллег из “Новой газеты”", – говорится в обращении. Его подписали Владимир Сорокин, Светлана Алексиевич, Людмила Улицкая, Владимир Войнович и многие другие.

В понедельник пресс-служба СКР сообщила, что ведомство проверяет информацию об угрозах журналистам “Новой газеты” и “Эха Москвы”. Вместе с тем в пресс-службе отметили, что в СКР по Чечне “обращений о преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации не поступало”.