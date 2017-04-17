Понедельник, 17 апреля 2017

Судья Октябрьского райсуда Улан-Удэ Иван Темников приговорил бурятского блогера Владимира Хагдаева к трем годам условно с трехлетним испытательным сроком по сфабрикованному делу о сепаратизме и хранении наркотиков. Об этом сообщает Infpol.Ru.

34-летний Хагдаев был объявлен виновным по части 2 статьи 280.1 (публичные призывы к сепаратизму через интернет), предусматривающей до 5 лет колонии, и части 2 статьи 228 УК (незаконное хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта), санкция которой составляет от 3 до 10 лет.

Как утверждает Infpol.Ru, подсудимый заявил о полном признании вины и раскаянии. Приговор, говорится в публикации, Темников вынес с учетом этих обстоятельств, а также приняв во внимание наличие на иждивении блогера малолетних детей.

Между тем на первых слушаниях по существу дела, прошедших 28 февраля, Хагдаев, как сообщал его адвокат Виктор Лапердин, отказался признать вину.

Будет ли приговор обжалован, не уточняется.

Поводом к возбуждению дела стала публикация Хагдаевым во “Вконтакте” одного изображения и двух комментариев. 15 января 2014 года блогер поместил на своей ВК-странице, которую ведет под псевдонимом Чингис Булгадаев (заблокирована в России 13 апреля 2016-го по “закону Лугового”, доступна через анонимайзеры), фотографию журналистки “Новой газеты в Петербурге” Александры Гармажаповой с цитатой из ее комментария “Росбалту”, опубликованного 10 августа 2013-го. На сайте агентства помещены видеозапись комментария и текстовая расшифровка его фрагмента. Цитаты, приведенные “Росбалтом” и Хагдаевым, частично совпадают.

В своем комментарии уроженка Бурятии Гармажапова раскритиковала лозунг “Россия для русских”. Фрагмент, процитированный Хагдаевым, выглядит следующим образом: “Расизм в России приобретает абсурдные формы. Так, преследования мигрантов в стране начались после конфликта на Матвеевском рынке, все участники которого были гражданами России (дагестанцами). И сама декларируемая в ходе опросов идея приоритета русской нации среди прочих, поддерживаемая участниками социологических опросов, вызывает недоумение. Я как бурятка могу тогда сказать: давайте разбегаться по национальным квартирам, разрушать империю. Вы этого хотите? 41 процент наших граждан поддерживают лозунг “Россия для русских”. Что с нерусскими делать? Давайте так: мне – бурятское гражданство, а вам – в Костроме. Давайте разделяться. Это будет честно, если вы хотите жить отдельно. Нет, говорят они, мы хотим, чтобы национальные республики были губернии, где руководить будут русские, а вы будете им прислуживать и пахать на полях”.

Год спустя, 3 января 2015-го, Хагдаев перепостил свою публикацию в сообществе “Ара монголчуудын “Шоно” холбоо”, которое вел во “Вконтакте”. На другой день он вновь опубликовал фото с цитатой из комментария Гармажаповой у себя на странице, сделав репост из сообщества.

Как можно предположить, именно этот репост и инкриминировали блогеру. Хотя в обвинительном заключении вмененные ему эпизоды по статье о сепаратизме датированы временем с 27 ноября 2014 по 3 января 2015 года, а повторная публикация была сделана 4 января, ФСБ ведет речь именно о ВК-странице Хагдаева, а не о сообществе “Ара монголчуудын “Шоно” холбоо”.

При этом, насколько известно, ни Гармажапова в связи со своим заявлением, ни “Росбалт” в связи с его публикацией преследованиям не подвергались.

Что касается комментариев Хагдаева, то, по информации центра “Сова”, в одном из них блогер заявлял о необходимости “большого геополитического сдвига” и переустройства мира и России, а в другом задавал риторический вопрос, “когда можно будет взять оружие и пойти ассимилировать соседа – русского вояку-подполковника”. Сам Хагдаев настаивал, что первый из этих комментариев призывает отвергнуть ценности, доминирующие в российском обществе, а второй подразумевает ненасильственное склонение соседа к принятию демократических ценностей.

Дело против блогера возбудил 27 марта 2016 года следователь бурятского УФСБ лейтенант юстиции О. Ботоев. Три дня спустя, 30 марта, судья Темников, который во вторник вынес Хагдаеву приговор, санкционировал обыск дома у блогера, удовлетворив ходатайство Ботоева, поддержанное старшим помощником районного прокурора Еленой Ивановой. Обыск прошел на другой день. Что именно было изъято, не уточнялось.

Между тем при обыске в гараже блогера силовики подбросили ему два пакета наркотиков.

10 января 2017-го Хагдаев сообщил, что Ботоев предъявил ему окончательное обвинение. Само постановление датировано 23 декабря 2016 года. Как утверждалось, блогер “имеет личные убеждения, направленные на объединение монгольских народов в единое государство”, а в публикациях содержались призывы к “нарушению территориальной целостности Российской Федерации”. Прокуратура Бурятии 10 февраля сделала более определенное заявление – о том, будто Хагдаев выступал за “вхождение Республики Бурятия в состав Монголии”. Обвинительное заключение утвердил первый зампрокурора региона Александр Муравьев.

В прошлом Хагдаев критиковал упразднение Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. В 2008 году этот субъект федерации был объединен с Иркутской областью.

В сообществе “Ара монголчуудын “Шоно” холбоо” обсуждались идеи панмонголизма. Как пояснял улан-удинский гражданский активист Эрдэм Гомбоев, современный панмонголизм не выступает за объединение всех монгольских народов в одно государство, а ведет речь лишь об их культурном сотрудничестве.

Администрация “Вконтакте” удалила сообщество, после того как Роскомнадзор включил его в реестр запрещенных сайтов. Страница с таким названием сейчас действует в Фейсбуке.