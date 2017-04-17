Понедельник, 17 апреля 2017

Мировая судья Белогорского районного участка Амурской области Анжелика Мальцева приговорила жителя села Возжаевка А. Матющенко к 220 часам обязательных работ за нанесение надписей на мемориал летчику Олегу Пешкову и морпеху Александру Позыничу, погибшим в ноябре 2015 года в Сирии. О приговоре, вынесенном 17 апреля, сообщила во вторник региональная прокуратура.

23-летний Матющенко был объявлен виновным по части 1 статьи 214 УК (вандализм), предусматривающей до трех месяцев ареста.

Как утверждается, подсудимый заявил о признании вины и раскаянии. Его дело рассматривалось в особом порядке.

Согласно материалам дела, Матющенко расписал мемориал, будучи пьян.

Участок, посвященный Пешкову и Позыничу, был открыт на уже действующем мемориале советским и российским военным 9 декабря 2015 года. Пять месяцев спустя, 8 мая 2016-го, на этом участке появились сделанные черной краской надписи. В их числе были такие: “За Сирию”, “Убийца”, “Путин”, – а также некое матерное слово.

24 ноября 2015 года Пешков вылетел бомбить позиции сирийских туркмен на севере арабской страны и нарушил границу турецкого воздушного пространства. Турция сбила самолет. Пешков катапультировался, но был расстрелян туркменами с земли с сирийской стороны границы. Позынич погиб во время операции по спасению штурмана самолета Константина Мурахтина. Тот, однако, сумел самостоятельно добраться до военных сирийского диктатора Башара Асада.

После инцидента отношения между Москвой и Анкарой резко ухудшились. Ситуация изменилась лишь в июне прошлого года, после того как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принес России извинения.

Между тем ранее в том же месяце, 12 июня, на территории войсковой части в Возжаевке был открыт особый памятник Пешкову.