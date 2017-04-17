СМИ: Петербургский таксист арестован по делу о вербовке в ИГ
В Петербурге водитель некоей крупной таксоморной фирмы задержан по делу о вербовке в “Исламское государство” и другие исламистские группировки. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на неназванный “информированный источник”; имя фигуранта в публикации не приводится.
Дело расследуется по части 1 статьи 205.1 УК (вербовка террористов), предусматривающей от 5 до 10 лет колонии. Как утверждается, таксист “знакомился с гражданами у Соборной мечети на Кронверкском проспекте и беседами склонял их к вступлению в ряды террористов”.
Информация о вербовщиках, действующих в Петербурге, отрабатывалась, по словам собеседника Интерфакса, с июля 2015 года.
Таксист был задержан в понедельник у себя дома. Как заявил источник агентства, подозреваемого уже арестовали.
Ранее во вторник Фонтанка.Ру передавала несколько иную информацию. Как говорилось в публикации, 38-летний таксист – гражданин Узбекистана, объявленный в розыск у себя на родине по делу об организации экстремистской группировки или участии в ней, а также о незаконном пересечении границы.
Теперь, сообщало издание, иностранца удерживают для выдачи узбекским властям.
Официальной информации о случае с таксистом не публиковалось.