Понедельник, 17 апреля 2017

В Петербурге водитель некоей крупной таксоморной фирмы задержан по делу о вербовке в “Исламское государство” и другие исламистские группировки. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на неназванный “информированный источник”; имя фигуранта в публикации не приводится.

Дело расследуется по части 1 статьи 205.1 УК (вербовка террористов), предусматривающей от 5 до 10 лет колонии. Как утверждается, таксист “знакомился с гражданами у Соборной мечети на Кронверкском проспекте и беседами склонял их к вступлению в ряды террористов”.

Информация о вербовщиках, действующих в Петербурге, отрабатывалась, по словам собеседника Интерфакса, с июля 2015 года.

Таксист был задержан в понедельник у себя дома. Как заявил источник агентства, подозреваемого уже арестовали.

Ранее во вторник Фонтанка.Ру передавала несколько иную информацию. Как говорилось в публикации, 38-летний таксист – гражданин Узбекистана, объявленный в розыск у себя на родине по делу об организации экстремистской группировки или участии в ней, а также о незаконном пересечении границы.

Теперь, сообщало издание, иностранца удерживают для выдачи узбекским властям.

Официальной информации о случае с таксистом не публиковалось.