Понедельник, 17 апреля 2017

Лидер Партии прогресса Алексей Навальный сообщил в своем блоге, что готовность подписаться за его регистрацию кандидатом в президенты выразили 335 782 гражданина страны. При этом для регистрации кандидата-самовыдвиженца Центризбиркомом необходимо 300 тысяч подписей.

По закону, продолжил Навальный, на сбор подписей отводится 40 дней, часть которых выпадает на новогодние праздники. “То есть фактически это еще один заградительный барьер для участия в выборах”, – заметил он. Поэтому предварительную работу было решено провести заранее. Имена сторонников внесены в базу избирательного штаба; после начала сбора подписей штаб обратится к ним.

Навальный также объявил, что намерен продолжить агитацию, пока число граждан, готовых выступить за его выдвижение, не достигнет 1 миллиона. Политик заметил: “В ЦИК можно сдать не больше 7500 подписей из одного региона, и нам важно увеличивать географический разброс, чтобы снизить риски забраковки в конкретном регионе”. Кроме того, добавил он, “через сбор подписей к нам приходят и волонтеры” – их число уже превысило 80 тысяч.

В этой связи лидер Партии прогресса объявил о начале акции “+1″. В рамках этой акции он призвал граждан, которые уже заявили о поддержке его регистрации кандидатом, убедить сделать это еще одного человека.

О намерении участвовать в президентских выборах 2018 года Навальный заявил в середине декабря. Между тем в феврале он получил условный срок по делу “Кировлеса”. Если приговор будет подтвержден апелляционной инстанцией, принять участие в выборах политик не сможет.

В то же время антикоррупционные акции, прошедшие 26 марта в десятках городов России, продемонстрировали весьма высокий уровень поддержки Навального.