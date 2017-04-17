Понедельник, 17 апреля 2017

Бывший офицер кадыровского батальона внутренних войск “Север” Заур Дадаев, которого обвинение представляет как непосредственного убийцу сопредседателя РПР-ПАРНАС Бориса Немцова, на слушаниях в Московском окружном военном суде заявил, что путал покойного с олигархом Борисом Березовским. Об этом сообщает “Кавказский узел”.

Во время допроса Дадаева во вторник адвокат семьи убитого Вадим Прохоров поинтересовался, видел ли кадыровец ролик, “на котором Борис Немцов нецензурно высказался в отношении Владимира Путина”. – “Когда мне сказали, что Бориса Немцова убили, я удивился, – ответил подсудимый. – Я думал, что его давно убили, – я путал Немцова с Березовским”.

Адвокат самого подсудимого Марк Каверзин спросил, что Дадаев делал в момент убийства Немцова. Тот ответил, что находился у себя дома.

Также обвиняемый заявил, что осенью 2014 года не выезжал в Москву, где в то время купили машину, на которой, согласно фабуле дела, ездили фигуранты.

Еще один адвокат Дадаева, Шамсуддин Цакаев, напомнил, что, согласно результатам экспертиз, на руках подсудимого были обнаружены частицы пороха. В этой связи юрист спросил своего клиента, принимал ли тот участие в боевых действиях.

Дадаев ответил утвердительно. Он рассказал, что в декабре 2014 года участвовал в штурме грозненского Дома печати, захваченного вооруженным подпольем.

12 января председательствующий в процессе судья Юрий Житников по требованию прокуроров исключил из дела запись камеры наблюдения в подъезде дома Дадаева, свидетельствующую, по утверждению защиты обвиняемого, о его алиби на момент убийства. Как следует из этой записи, в момент убийства Немцова – 27 февраля 2015 года в 23:31 – Дадаев действительно находился дома. Камера зафиксировала, что он заходит в подъезд в 16:45. Далее человек в куртке Дадаева, которого видно только со спины, выходит из подъезда лишь в 0:40 следующего дня, то есть через час с лишним после гибели политика. Позже, примерно в 2 часа ночи 28-го числа, Дадаев, которого видно уже в лицо, вновь заходит в подъезд.

Житников сослался на протокол выемки записи, в котором утверждалось, что камера была на профилактике и периодически отключалась, а также на отсутствие тайминга. Между тем в действительности запись технически вполне пригодна, перерывов в ней нет, а время конкретных событий точно вычисляется. В одну из квартир подъезда, где произошел бытовой конфликт, приезжали полиция и скорая помощь. Это зафиксировано на видео, а сведения о времени приезда полиции и скорой в деле имеются.

11 апреля Житников удалил из зала до окончания прений сторон двух других фигурантов дела – братьев Анзора и Шадида Губашевых. Он обвинил подсудимых в пререкательствах. После удаления обвиняемых прокурор Мария Семененко зачитала присяжным признательные показания Анзора Губашева, данные им на следствии 18 марта 2015 года, вскоре после ареста.

Слушания по существу дела продолжаются с 3 октября 2016 года. Обвинение поддерживают гражданские прокуроры Семененко и Алексей Львович, а также военный прокурор по фамилии Богданов.

На скамье подсудимых пять человек – помимо Дадаева и Губашевых это бывший сотрудник чеченской милиции Тамерлан Эскерханов, а также Хамзат Бахаев. Каждому из них инкриминированы пункты “ж”, “з” части 2 статьи 105 (убийство по найму в составе организованной группы) и часть 3 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия). Максимальное наказание по первому из этих обвинений согласно кодексу – смертная казнь (в связи с мораторием на такую меру – пожизненный срок). Никто из подсудимых вину не признает.

Анзор Губашев и погибший при задержании Беслан Шаванов считаются непосредственными пособниками Дадаева. Преследование Шаванова прекращено в связи с его смертью.

Заказчиком и организатором преступления обвинение называет кадыровца Руслана Мухудинова. Местонахождение Мухудинова, как утверждал СКР, в ходе следствия установить не удалось. Материалы в отношении него, а также “иных неустановленных лиц” выделены в отдельное производство.